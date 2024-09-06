«رونالدو 900» عينه على «الهدف 1000»



أنور إبراهيم (القاهرة)



قاد النجم «الأسطوري» كريستيانو رونالدو «39 عاماً» منتخب البرتغال إلى الفوز في أول مباراة له في دور المجموعات، بدوري الأمم الأوروبية، حيث تغلب على كرواتيا 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب «ستاديو دا لوز» في لشبونة.

سجل رونالدو الهدف الثاني لمنتخب بلاده، عندما استقبل تمريرة عرضية من الظهير الأيسر نونو مينديش، بقدمه اليمنى «على الطاير»، وهو داخل منطقة كرواتيا، ولم يستطع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش التصدي لها، وسكنت «حلق» المرمى.

وانفجر رونالدو فرحاً بهذا الهدف الذي له دلالة خاصة عنده، وغلبته دموعه، وهو يركع على ركبتيه في أرض الملعب، ولم يحتفل احتفاله الشهير، مكتفياً بالتوجه إلى الجمهور بالتحية، مطالباً إياه بمواصلة تشجيع الفريق.

وبهذا الهدف، رفع رونالدو رصيده إلى 900 هدف، منها 131 هدفاً مع «برازيل أوروبا»، والبقية موزعة على سبورتنج لشبونة «5 أهداف»، ومانشستر يونايتد «145هدفاً»، وريال مدريد «450 هدفاً» ويوفنتوس «101هدف، وأخيراً مع ناديه الحالي النصر السعودي «68 هدفاً».

ويبدو أن رونالدو لا يفكر مطلقا في الاعتزال في وقت قريب، سواء دولياً أو على مستوى الأندية، إذ إنه يضع لنفسه هدفاً واضحاً، هو الوصول إلى الهدف 1000، بل وتجاوزه أيضاً.

وعلق على ذلك بقوله: «أرغب في تسجيل الأهداف دائماً، سواء كان ذلك أمام فرنسا أو الاتفاق، في إشارة واضحة إلى أنه ليس هناك فارق بالنسبة له، سواء سجل أمام منتخب أو نادٍ».

وتلقى رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، تهنئة فورية من ناديه السابق ريال مدريد، وقال النادي في بيانه: «مرحلة تاريخية جديدة في عمر«الأسطورة»، و900 هدف في مسيرة احترافية، لأحد أفضل نجوم «الميرنجي» والكرة العالمية عبر التاريخ، تهانينا كريستيانو، ودائماً فخورون بك وبإنجازاتك وألقابك وأهدافك.

وكان رونالدو صرح عبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، رداً على سؤال بشأن موعد اعتزاله، قائلاً بابتسامة عريضة على وجهه: «أريد أن أبلغ أولاً الهدف 900، ثم 1000، واستدرك قائلاً: «مع احترامي للجميع، فإن أهدافي كلها حقيقية وموثقة بالفيديوهات والصور، وعندي أدلة كثيرة على ذلك».

وأضاف: «أما إذا كنتم تريدون أهدافاً أكثر، فإنني يمكنني أن أضيف الأهداف التي سجلتها في التدريبات، ليست هناك مشكلة».