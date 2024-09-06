بيجولا تنجو من «الدمار» في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (أ ف ب)



عادت الأميركية جيسيكا بيجولا السادسة عالمياً من بعيد أمام التشيكية كارولينا موخوفا، وخرجت فائزة 1-6 و6-4 و6-2 في الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في التنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، لتبلغ أول نهائي كبير في مسيرتها، حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وبعد بداية كارثية في المجموعة الأولى، حيث خضعت صاحبة الأرض لأسلوب لعب موخوفا، إضافة إلى تأخرها 0-2 في بداية الثانية، تمكنت بيجولا (30 عاماً) من العودة إلى أجواء المباراة لتقلب «في الوقت المناسب» النتيجة أمام موخوفا المصنفة 52 لمصلحتها في ثلاث مجموعات.

خسرت المجموعة الأولى في 28 دقيقة، واستهلت الثانية بخسارة إرسالها، وإنقاذ كرة تأخرها 0-3، قبل أن تستفيد من أخطاء منافستها، في حين بدت أكثر صلابة في عمق الملعب، ولم تترك حرية التحرك للتشيكية البالغة 28 عاماً.

أقرّت بيجولا بعد نهاية اللقاء، قائلة «لقد بدأت موخوفا اللعب بشكل لا يصدق، وجعلتني أبدو وكأنني مبتدئة، ودمرتني».

وتابعت، «لقد بدأت أخيراً في العثور على طريقي، وفي نهاية المجموعة الثانية بدأت اللعب بالأسلوب الذي أردته».

وقدّمت بيجولا مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، حيث فازت في 15 من مبارياتها الـ 16 الأخيرة، في سلسلة شهدت فوزها بدورة تورنتو، وتعرضها لخسارتها الوحيدة في نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في منتصف أغسطس أمام سابالينكا بالذات.

وعن مواجهتها في النهائي البيلاروسية المصنّفة ثانية عالمياً، علّقت قائلة «سيكون الأمر صعبا أمام أرينا سابالينكا، إنها المرشحة الأوفر حظاً، ومن الجنون أن ألعب ضدها مرة أخرى في النهائي، فهذا يظهر مستوانا».

وتعتبر سابالينكا «26 عاماً» التي تخوض ثاني نهائي لها تواليا في نيويورك، الأوفر حظا للفوز بلقب البطولة الأميركية للمرة الأولى في مسيرتها.

وصلت سابالينكا، المتوّجة بلقب بطولة أستراليا عامي 2023 و2024، إلى المباراة النهائية بفوزها على الأميركية إيما نافارو 6-3 و7-6 في نصف النهائي الآخر.