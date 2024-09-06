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الرياضة

الأرجنتين تمهد الطريق إلى «المونديال» بـ «النقطة 18»

الأرجنتين تمهد الطريق إلى «المونديال» بـ «النقطة 18»
6 سبتمبر 2024 10:42

 
بوينوس أيرس (أ ف ب)

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فاز المنتخب الأرجنتيني في غياب نجمه ليونيل ميسي على ضيفه تشيلي 3-0 على ملعب «إل مونومنتال»، في العاصمة بوينس أيرس، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لـ «مونديال 2026» في كرة القدم.
وغاب اسم أفضل لاعب في العالم ثماني مرات عن تشكيلة بطلة العالم للمباراتين ضد تشيلي ثم كولومبيا، بعد خمسة أيام في بارانكيا، بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام استدعاء مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا.
ويغيب ميسي «37 عاماً» عن الملاعب، منذ تعرضه للإصابة في منتصف يوليو خلال نهائي بطولة كوبا أميركا، من دون أن يمنع ذلك بلاده من الاحتفاظ باللقب القاري، عقب الفوز على كولومبيا 1-0 بعد التمديد.
كما افتقد منتخب «ألبيسيليستي» نجمه الآخر أنخيل دي ماريا الذي كان أعلن اعتزاله اللعب دولياً، بعد التتويج القاري، وقد كُرِّم قبل بداية المباريات، حيث شاهد مع عائلته فوز بلاده من المدرجات.
افتتح أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول الإنجليزي التسجيل مع بداية الشوط الثاني (48)، قبل أن يضيف الوافد الجديد إلى أتلتيكو مدريد الإسباني المهاجم خوليان ألفاريز الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (84).
واختتم البديل ديبالا ثلاثية بلاده، بعد تمريرة من البديل الآخر الشاب أليخاندرو جارناتشو (90+1).
وعززت الأرجنتين رصيدها في صدارة المجموعة المشتركة إلى 18 نقطة من ستة انتصارات مقابل هزيمة، ومهّدت الطريق لحجز مقعدها إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتتأهل أول ستة منتخبات في المجموعة مباشرة إلى العرس الكروي العالمي، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع ملحقاً.
وعلى ملعب «إستاديو مونيسيبال إل ألتو» على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر عن سطح البحر، حقق المنتخب البوليفي فوزه الثاني فقط في التصفيات بإسقاطه ضيفه الفنزويلي 4-0.
وتناوب على تسجيل رباعية بوليفيا كل من راميرو فاكا (13) وكارميلو ألجارانياس (45+5 من ركلة جزاء) وميجيل تيرسيروس (46) وإنزو مونتيرو (89).
وتقدمت بوليفيا للمركز السابع مع 6 نقاط، فيما تجمد رصيد فنزويلا التي تلقت خسارتها الثانية عند 9 نقاط في المركز الرابع.

تصفيات كأس العالم
الأرجنتين
تشيلي
ليونيل ميسي
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