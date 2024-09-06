نياسميتش ينتقل إلى الشارقة



علي معالي (أبوظبي)



أصبح داركو نياسميتش، اللاعب الكرواتي الثاني، في قائمة الشارقة هذا الموسم، مع المدافع مارو كاتانيتش، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ «الملك»، وتعتبر صفقة نياسميتش إيجابية للمستوى المتميز للاعب الوسط، وهو متعدد المواهب في الملعب بشكل عام.

شارك نياسميتش مع أوسييك الكرواتي في 4 مباريات هذا الموسم، من أصل 5 لقاءات، ولم يحقق الفريق أي انتصار، حيث تعادل مرة، وخسر 4 مرات، ورصيده «نقطة» يحتل بها المركز التاسع، وقبل الأخير في الدوري الكرواتي.

جاء نياسميتش إلى أوسييك في «صيف 2021»، قادماً من هايدوك، وسجل 8 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، في 113 مباراة، ودخل في العام الأخير من عقده مع أوسييك، وفشلت مفاوضات البقاء مع النادي، بعد وصول عرض الشارقة، ليقرر المغادرة إلى ملاعبنا، وهو لاعب دولي في منتخب كرواتيا تحت 21، و23 سنة سابقاً.

وذكرت الصحف الكرواتية أن أوسييك خسر عنصراً مهماً في صفوفه، وأنه على النادي علاج مثل هذا الأمر، خاصة أن داركو كان أساسياً ومؤثراً في تشكيلة فريقه، حيث لعب 36 مباراة في الموسم الماضي.