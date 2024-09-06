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الرياضة

علي ثاني: بداية مثالية لمنتخب الإمارات

علي ثاني: بداية مثالية لمنتخب الإمارات
6 سبتمبر 2024 11:58

 
علي معالي (أبوظبي)

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يرى «المونديالي» علي ثاني، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي الشارقة، رئيس اللجنة الفنية، أن بداية منتخبنا في تصفيات المونديال مثالية.
وقال: «نجحنا في العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، والذي اعتبره شوط المدربين، بعد مشاهدة كل المفاتيح الخاصة بالفريق في أول 45 دقيقة، وقدمنا عرضاً رائعاً من النواحي الدفاعية والهجومية كافة والثقة بالنفس في الملعب».
وأضاف: «الفوز على بطل آسيا دافع كبير لجميع العناصر الحالية، قبل خوض اللقاء الثاني في التصفيات أمام إيران، وعلينا البناء على ما حدث في لقاء قطر، والذي اعتبره نقطة تحول إيجابية، خاصة أن هناك الكثيرين شككوا في إعداد «الأبيض»، ولكن قدمنا مفاجأة جميلة في لقاء الدوحة».
وقال: «ظهرت جميع عناصر منتخبنا بمستوى جيد في اللقاء، وأذكر بطبيعة الحال خالد الظنحاني الذي قدم مباراة متميزة للغاية في الجانبين الدفاعي والهجومي، حيث أسهم في الهدف الأول مع سهيل حارب، وخطف الثاني بطريقة رائعة من الوسط، وانطلق بها وتبادلها مع حارب، وسدد بمنتهى التركيز والقوة في شباك قطر، وتركيزه عالياً طوال المباراة».
وأضاف علي ثاني: «المباراة أكدت التعاون الإيجابي بين الأندية والمنتخب، حيث يُجَهَّز اللاعبون بشكل محترف جيد في الأندية قبل الانضمام إلى المنتخب، وهو ما يثمر في نهاية الأمر عن عمل ناجح بين الأطراف كافة، بهذه العقلية الاحترافية، وهو ما نتمنى البناء عليه مستقبلاً، ولابد من الإشادة بما قدمه المدرب بينتو في الاستفادة من عناصره على مدار الشوطين، وتوظيفه المناسب للاعبين».

الإمارات
قطر
تصفيات كأس العالم
علي ثاني
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