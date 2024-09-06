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الرياضة

«الانتصار الثلاثي» لمنتخبنا يرفع «سقف الطموحات»

«الانتصار الثلاثي» لمنتخبنا يرفع «سقف الطموحات»
6 سبتمبر 2024 12:12

مراد المصري (أبوظبي)

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أجمع عدد من الرياضيين على أهمية فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على شقيقه القطري 3-1 في الدوحة، مع بداية مشوار الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، واعتبروه بمثابة جرعة ثقة، بعد كسر «عقدة» المنافس، خلال السنوات الماضية، ترفع سقف الطموحات في رحلة البحث عن العودة إلى «المونديال»، بعد غياب منذ عام 1990.
ويرى وليد سالم، حارس منتخبنا والعين سابقاً، أن الفوز على قطر يشكل دفعة قوية لـ «الأبيض»، وقال: «عندما تنتزع الفوز في ملعب منافس، لم تعرف أمامه الانتصار منذ تسع سنوات، فإن هذا يمثل نقطة تحول إيجابية، يجب مواصلة البناء عليها، والاستفادة من الثقة بقادم المشوار، خصوصاً أن المباريات جميعها في المجموعة قوية وتتطلب التركيز، وطموحنا كلنا أن يمهد هذا التطور الواضح في الأداء الطريق للتأهل إلى كأس العالم».
وقال إن التحفظ من لاعبي منتخبنا في بداية اللقاء طبيعياً، لأن المباراة «خارج الديار»، إلا أن «الأبيض» عرف كيف يلعب على أخطاء المنافس القطري، وكسب ثلاث نقاط مهمة للغاية.
وأكد بدر حارب اللاعب والإداري السابق للوصل، أن المدرب باولو بينتو عرف كيف يقرأ المنافس، ويوظف اللاعبين بالشكل الصحيح، وتحديداً في الشوط الثاني، وقال: «المباراة تمنح المنتخب حافزاً للاستمرارية، والمدرب الفرصة للعمل وفق الرؤية والفكر الذي يملكه، ويجب الإشادة بدور اتحاد الكرة الذي منحه المجال بالكامل للعمل والبناء خلال هذه الفترة».
وأشار حارب إلى أن أحد أهم أسباب الفوز، هو القدرة في إغلاق مناطق منتخبنا، والقيام بالتغييرات السليمة، من خلال الاعتماد على التشكيلة الأنسب، إلى جانب فاعلية اللاعبين في إنهاء الهجمات التي تكللت بنجاح لحصد انتصار سيكون له أثر مهم في هذه المرحلة من التصفيات، وكلنا ثقة ودعم لـ «الأبيض»، من أجل الوصول إلى «المونديال».
وأشار محمد حمدون اللاعب والإداري السابق في شباب الأهلي، إلى أن العامل النفسي كان مهماً في الانتصار المهم، وقال: «تواجد ودعم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، مع المنتخب خلال الفترة الماضية، والتحضير النفسي عامل مهم في الانتصار، خصوصاً بعد التأخر بالنتيجة في أرض المنافس، إلا أن المنتخب حافظ على تركيزه وآمن بحظوظه، ليخرج بانتصار ثمين».
وأضاف: «فوز المنتخب مفاجأة كروية سعيدة لنا، ونتطلع أن ينجح في الاختبار المقبل أمام إيران، فهما أقوى فريقين على الورق في المجموعة، والخروج بحصيلة إيجابية أمامهما تعني قطع خطوة مهمة في بداية المشوار نحو رحلة العودة إلى نهائيات كأس العالم».

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