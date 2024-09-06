«الرجبي» يواجه كوريا في افتتاح «نخبة آسيا»



إنشيون (الاتحاد)



يدشن منتخبا الرجال والسيدات للرجبي السبت مشوارهما في الجولة الأولى من سلسلة كأس آسيا للنخبة لسباعيات الرجبي، والتي تستمر لمدة يومين بمدينة إنشيون الكورية، حيث يخوض منتخب الرجال مباراته الأولى أمام كوريا الجنوبية صاحب الأرض والجمهور في افتتاح المجموعة الثانية، والتي تضم هونج كونج «حامل اللقب»، وسنغافورة، ويلتقي في مباراته الثانية أمام سنغافورة، فيما تكون الثالثة مع هونج كونج، ضمن الدور الأول، ويتأهل الأول والثاني إلى نصف النهائي الذي سيقام الأحد، وتضم المجموعة الأولى اليابان والصين وتايلاند وماليزيا.

ويدشن منتخبنا للسيدات مشواره في البطولة، بمواجهة اليابان، ضمن المجموعة الأولى، ويلعب مواجهته الثانية أمام تايلاند، والثالثة مع كازاخستان، وتضم المجموعة الثانية الصين وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا.

وتقام الجولة الثانية من السلسلة 21 و22 سبتمبر في هانجشو الصينية، والثالثة في بانكوك 9 و10 نوفمبر، وتشهد على هامشها اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وانتخابات الدورة الجديدة.

وأكد سعود بالشالات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة، أن الاستعدادات لم تتوقف في آخر 3 أشهر، وللمرة الأولى يشارك منتخب السيدات في «النخبة»، وتمثل تجربة متميزة لاكتساب الخبرة، وصعود الرجال والسيدات إلى البطولة يمثل إنجازاً للرجبي الإماراتي، الذي حقق «قفزات كبيرة»، على مدار السنوات الماضية، وكان رقماً صعباً، في مختلف البطولات، خاصة القارية والعربية.

وأضاف: «نأمل أن نقدم المستوى المأمول الذي يليق بالرجبي الإماراتي، وسط نخبة القارة، ولدينا طموح أن يحقق منتخب الرجال «قفزة» في الجولة الأولى من السلسلة، بالصعود إلى «المربع الذهبي» مع الأربعة الكبار، في خطوة أولى من طموحاتنا».