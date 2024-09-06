«بينتو الخامس عشر» يحافظ على «رواية العرب»



عمرو عبيد (القاهرة)



واصل مدرب منتخبنا، باولو بينتو، تفوقه على حساب المنتخبات العربية، خلال مسيرته التدريبية، سواء مع «الأبيض» أو منتخب كوريا الجنوبية، وكان المدرب البرتغالي قد خاض مباراته رقم 22 أمام «العرب» خلال مواجهة منتخبنا مع شقيقه القطري في «ضربة البداية» بالمرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2026»، وحقق بينتو مع «الأبيض» الفوز خارج الديار، ليكون الانتصار الخامس عشر بالنسبة له أمام المنتخبات العربية.

وخلال 22 مواجهة شهدتها رواية «بينتو والعرب»، نجح البرتغالي في تجنّب الهزيمة عبر 19 مباراة، بنسبة نجاح بلغت 86.4%، بينها 15 فوزاً بنسبة 68.2%، و4 تعادلات، في حين أنه خسر 3 مباريات فقط بنسبة 13.6%، وسجّل منتخبا الإمارات وكوريا الجنوبية تحت قيادته 33 هدفاً في شباك المنتخبات العربية، بمعدل 1.5 هدف/ مباراة، بينما استقبلت شباكه 12 هدفاً بمعدل 0.54/ مباراة.

المباراة الأخيرة أمام «العنابي» منحت بينتو الفرصة لفض الاشتباك أمام المنتخب القطري، حيث سبق له مواجهته مرتين خلال فترة تدريبه «الشمشون الكوري»، فاز في مباراة وخسر الأخرى، بل إنه سجّل هدفين، واستقبل مثلهما آنذاك، لكن تفوقه مع «الأبيض» أهداه الانتصار الثاني، خلال 3 مباريات، ورفع رصيده التهديفي إلى 5 أهداف في شباك «العنابي» مقابل 3 في مرماه، ومنذ توليه تدريب «الأبيض»، أبدى بينتو تفوقاً كبيراً جداً أمام المنتخبات العربية، وفاز على الكويت ولبنان والبحرين واليمن، وأخيراً قطر، بينما تعادل مع البحرين وفلسطين، ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط أمام عُمان.

ويُعد منتخب لبنان الأكثر مواجهة للمنتخبات التي دربها بينتو على الصعيد العربي، بل إنه الأكثر هزيمة واستقبالاً للأهداف أيضاً، حيث لعب أمامه 5 مباريات، فاز البرتغالي في 4 منها، وتعادل مرة واحدة، وسجّل في مرمى «الأرز» 6 أهداف مقابل هدفين اهتزت بهما شباكه، كما واجه البحرين في 3 مباريات، فاز مرتين وتعادل في مباراة، وشهدت المباريات تسجيل «منتخب بينتو» 5 أهداف مقابل هدفين في مرماه.

المنتخب المصري كان الوحيد بين «عرب أفريقيا» الذي واجه بينتو، وكان ذلك خلال مباراة ودية عام 2022، حيث تلقى «الفراعنة» هزيمة قاسية على يد «الشمشون» بنتيجة 1/4 وقتها، ولم ينجح «العرب» في الفوز على بينتو سوى 3 مرات فقط، والطريف أن بينها هزيمة على يد منتخبنا، عندما فاز على كوريا الجنوبية 1/0 في تصفيات «مونديال 2022»، بجانب خسارة أخرى مع «الشمشون» أمام قطر، بينما تلقى الهزيمة «العربية» الوحيدة مع «الأبيض» أمام عُمان «ودياً» مطلع العام الحالي.