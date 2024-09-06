3 ميداليات للإمارات في بطولة العالم للشباب للكيك بوكسينج



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز منتخبنا الوطني للشباب ميداليتين فضيتين وبرونزية، في ختام بطولة العالم للشباب للكيك بوكسينج التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست.

وتعتبر مشاركة منتخبنا للشباب هي الأولى من نوعها في بطولات العالم للكيك بوكسينج، حيث جاءت الميداليات الفضية عن طريق عبدالله خالد الشميلي فئة «10-12 سنة» تحت 32 كجم وسيف ياسر فئة «13-15 سنة» تحت 47 كجم في ستايل البوينت فايت، فيما حصد عصام أيمن خليل على برونزية فئة

«15 -16 سنة» تحت 54 كجم في ستايل الكي ون.

ونجحت المواهب الواعدة لمنتخبنا الوطني، في تقديم عروض قوية ومستويات لافتة، خلال مشوارهم في البطولة واستطاعوا تأكيد جدارة حضورهم في منصات التتويج وتنافسهم القوي في حلبات نزالات الحدث العالمي المرموق الذي شارك فيه نخبة أبطال العالم.

وأكدت المشاركة العالمية الأولى لمنتخبنا الوطني للشباب حُسن خطط الاتحاد، وحرصه الكبير على مواصلة برامج التطوير في مسيرة اللعبة وصناعة أجيال واعدة ومواهب قادرة على التنافس في مختلف المحافل العالمية.

من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «تسرنا النتائج الإيجابية التي حققها شباب الإمارات في المحفل العالمي الأول لهم ومسيرتهم الرياضية، ما يؤكد حسن قاعدة اللعبة ومكانتها ودور الاتحاد في رفع مستويات الأداء لدى المواهب الوطنية والشبابية، من أجل التمثيل المشرف للمنتخب ولرياضة الإمارات في الاستحقاقات القارية والعالمية».

وأضاف: «نطمح لمواصلة خطط تطوير المنتخبات وتحسين المستويات، وصولاً إلى الغايات المنشودة، حيث بات لدينا منتخبات للفئات العمرية في ستايل الكي ون ومنتخب في ستايل البوينت فايت، وهما من الأنواع المهمة في مسابقات الكيك بوكسينج العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المهم لمسابقاتنا المحلية وانعكاسها الإيجابي على خطط اكتشاف المواهب وإعدادهم وضمهم للمنتخب، متقدماً بالتهنئة والتبريكات للإمارات قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الجديد الذي يمثل إضافة مهمة لرصيد إنجازات الاتحاد على الصعيد الدولي، ويعكس مدى حرصه واهتمامه بتطوير رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج، بما يشمل جميع المنتخبات العمرية، مشيداً بجهود اللاعبين وعوائلهم والتزامهم الكبير في برامج الاتحاد التحضيرية للبطولات العالمية، معرباً عن فخره بما وصل إليه الاتحاد، في ظل اهتمام وتوجيهات عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وحرصه على تسخير الإمكانيات جميعها أمام المنتخبات الوطنية لبلوغ الأهداف والطموحات الكبيرة».