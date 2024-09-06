إسبانيا تخالف تقاليد «أبطال اليورو» التاريخية!



عمرو عبيد (القاهرة)



اعتاد «أبطال اليورو» الفوز، في أول ظهور لهم بعد التتويج بالكأس الأوروبية، وهو ما تكرر في 11 مناسبة تاريخية، لكن إسبانيا خالفت تلك «التقاليد» بالتعادل السلبي مع صربيا في أول ظهور لـ«الماتادور البطل» بعد التتويج، وجاء التعادل 0-0 في افتتاح مباريات دوري الأمم الأوروبية ليضم «لا روخا» إلى قائمة محدودة من الأبطال الذين تعثروا بالتعادل في أولى مبارياتهم عقب الفوز بكأس «القارة العجوز».

ومن الجيد أن «الماتادور» لم يخسر تلك المواجهة، ليتفادى تكرار «واقعة فريدة» كان هو بطلها الأوحد في تاريخ «أبطال أوروبا»، إذ خسرت إسبانيا أولى مبارياتها بعد تتويجها القديم بلقب «يورو 1964»، عندما واجهت البرتغال في مباراة ودية بعد 5 أشهر من اعتلاء القمة الأوروبية، وتلقى «لا روخا» الهزيمة بنتيجة 1-2، في حدث نادر لم يتكرر أبداً مع أي بطل طوال 64 عاماً، علماً بأن «الماتادور» فاز في مباراتين وديتين، عقب تتويجه في نُسختي «2008 و2012»، إذ فاز 3/0 على الدنمارك عام 2008 ثم 2-1 على بورتوريكو عام 2012.

والطريف أن إسبانيا سارت على «النهج الإيطالي» مؤخراً، حيث تعادل «الأزوري» في أول ظهور له بعد تتويجه بلقب «يورو 2020»، عندما واجه بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بنتيجة 1-1، وسبقهما منتخب اليونان «بطل 2004»، عندما تعادل سلبياً هو الآخر مع التشيك في مباراة ودية، وهي النتيجة نفسها التي انتهت إليها مواجهة الدنمارك مع لاتفيا في تصفيات «مونديال 1994»، بعد شهرين فقط من تتويج «الديناميت» بلقب «يورو 1992»، في حين كان التعادل الأول في تاريخ الأبطال من نصيب تشيكوسلوفاكيا، حيث تعادل عام 1976 مع رومانيا 1-1 في مباراة ودية.

«أبطال أوروبا» حصدوا الانتصار 11 مرة في أولى مبارياتهم بعد التتويج، بنسبة 64.7%، وبدأها بالطبع الاتحاد السوفييتي عام 1960 بعد شهرين فقط من تتويجه، حيث فاز على ألمانيا الشرقية «ودياً» بنتيجة 1-0، وجاءت أغلب تلك الانتصارات في مباريات ودية، بينها مباراة «غير تقليدية» جمعت فرنسا «بطل يورو 2000» بمنتخب العالم في مباراة خيرية، انتهت بفوز «الديوك» 5-1، لكنهم تعادلوا 1-1 في أول مباراة ودية «قوية» أمام إنجلترا بعد 3 أشهر من التتويج.

وكان البرتغال «بطل 2016» قد سحق جبل طارق بخُماسية دون رد، في أول مباراة ودية خاضها «البحارة» بعد التتويج، كما فازت ألمانيا «بطل 1972» على سويسرا «ودياً» بنتيجة 5-1، والغريب أنه واجه سويسرا مرة أخرى، بعد الفوز بـ«يورو 1980»، وفاز 3-2 أيضاً، وعلى صعيد مباريات «التصفيات المونديالية» التي خاضها «أبطال أوروبا» مُباشرة بعد التتويج، فازت إيطاليا 1-0 على ويلز عام 1968، ثم انتصرت فرنسا عام 1984 على لوكسمبورج بالنتيجة الأكبر، 4-0، وفازت هولندا «بطل 1988» على ويلز أيضاً بنتيجة 1-0، مقابل تعادلين للدنمارك 1992 وإيطاليا 2021.