سكالوني: الرضا عن الأرجنتين



بوينس أيرس (د ب أ)



أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن شعوره بالرضا حيال أداء لاعبيه خلال لقاء الفريق ضد ضيفه تشيلي بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزاً ثميناً ومستحقاً 3 - صفر على نظيره التشيلي بالجولة السابعة للتصفيات، ليعزز صدارته لجدول ترتيب التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة.

وقال سكالوني، عقب المباراة، التي شهدت تسجيل أبطال العالم الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني: «المواجهة كانت معقدة ونهاية الشوط الأول لم تكن جيدة».

وأضاف سكالوني في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم «كنا قادرين على الحديث مع اللاعبين بشكل صحيح خلال فترة الراحة، أعتقد أن النتيجة عادلة».

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن النجم المخضرم آنخيل دي ماريا، الذي كُرِّم على هامش لقاء تشيلي، بعد إعلان اعتزاله اللعب الدولي، حيث قال «لديه الأبواب مفتوحة لكل ما يريده في المنتخب الوطني، إنه أسطورة هذا البلد».

وفيما يتعلق بباولو ديبالا، نجم فريق روما الإيطالي، الذي أحرز الهدف الثالث للأرجنتين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء، صرح سكالوني «عندما يكون بحالة جيدة، فإنه يسهم كثيراً، نحن سعداء للغاية به».

وفي ختام حديثه، شدد سكالوني، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 وكوبا أميركا هذا العام «المنتخب الوطني لا يحتاج إلى أحد ليرتاح، نحن بحاجة إلى رؤية اللاعبين في المراكز التي يحتاجهم فيها الفريق، اليوم جاء أليخاندرو جارناتشو، لقد فهم الأمور جميعها، وفعل كل شيء بشكل جيد، وهو لاعب يمكنه المساهمة كثيراً معنا، ولكن بهدوء».