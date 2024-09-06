السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس حمدان بن راشد ينطلق في «داكس»

كأس حمدان بن راشد ينطلق في «داكس»
6 سبتمبر 2024 15:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
«الأبيض الأولمبي» يتغلب على البحرين ودياً


يحتضن مضمار داكس بالعاصمة الفرنسية باريس، السبت، سباق كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 16 ألف يورو.
ويقام السباق، تخليداً لذكرى الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي حرص على تعزيز دور الجواد العربي، وأحدث تحولاً كبيراً في طبيعة السباقات العربية بالقارة الأوروبية، حيث رعى سلسلة من السباقات المرموقة التي صارت من أبرز السباقات في تلك البلدان، تصدرها سباق دبي الدولي للخيول الذي انطلق منذ عام 84.
ويجتذب السباق البالغ طوله 2100 متر، والذي اقتصر على المهرات في سن أربع سنوات فقط، 7 مهرات أبرزها «عالية دو فورجيه» لعبد الله يوسف الحمادي، بقيادة فالنتين سيجوي، و«موريسا» لجونيور سبيد، بقيادة أورتيز مندزابل، وهما بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد.
وينافس على اللقب «إنفي» لجاري نيفنس، بإشراف دو موريسون، وقيادة كلمنت كاديل، و«أتش أم نجلاء» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة فابريس فيرون، و«كنزا دو كارير» لشريف محمد أبو كرازا، بقيادة جوليام جود جاي.

الإمارات
الخيول العربية الأصيلة
سباقات الخيول
فرنسا
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©