كأس حمدان بن راشد ينطلق في «داكس»



عصام السيد (أبوظبي)



يحتضن مضمار داكس بالعاصمة الفرنسية باريس، السبت، سباق كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 16 ألف يورو.

ويقام السباق، تخليداً لذكرى الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي حرص على تعزيز دور الجواد العربي، وأحدث تحولاً كبيراً في طبيعة السباقات العربية بالقارة الأوروبية، حيث رعى سلسلة من السباقات المرموقة التي صارت من أبرز السباقات في تلك البلدان، تصدرها سباق دبي الدولي للخيول الذي انطلق منذ عام 84.

ويجتذب السباق البالغ طوله 2100 متر، والذي اقتصر على المهرات في سن أربع سنوات فقط، 7 مهرات أبرزها «عالية دو فورجيه» لعبد الله يوسف الحمادي، بقيادة فالنتين سيجوي، و«موريسا» لجونيور سبيد، بقيادة أورتيز مندزابل، وهما بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد.

وينافس على اللقب «إنفي» لجاري نيفنس، بإشراف دو موريسون، وقيادة كلمنت كاديل، و«أتش أم نجلاء» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة فابريس فيرون، و«كنزا دو كارير» لشريف محمد أبو كرازا، بقيادة جوليام جود جاي.