روسيا تخوض «دورة صغيرة» مع فيتنام وتايلاند



هانوي (أ ف ب)



يواصل منتخب روسيا لكرة القدم نشاطه، على الرغم من منعه من المشاركة في البطولات الرسمية، حيث فاز على مضيفه فيتنام 3-0 ودياً، ويلعب مباراة ثانية مع تايلاند السبت.

نحو ستة آلاف مشجّع حضروا المباراة بين فيتنام وضيفتها روسيا في ملعب مي دين في العاصمة هانوي، بعد ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفيتنام.

وتابع فام منه تشين، رئيس وزراء فيتنام، المباراة في الملعب الذي يتسع لـ40 ألف مشجّع، بالإضافة إلى مجموعة من المشجعين الروس.

وتُنظّم فيتنام هذه الدورة الودية الصغيرة برعاية من مصرف فيتنامي، حيث يحصل الفائز على 10 آلاف دولار.

وكانت روسيا عوقبت من الاتحادين الدولي «الفيفا» والأوروبي «اليويفا»، ما حرمها من فرصة المشاركة في كأس العالم باستضافة قطر.

ولم تشارك روسيا في كأس أوروبا الأخيرة في ألمانيا، كما تغيب أيضاً عن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وعلى الرغم من ذلك، يجد المنتخب الروسي بعض المنافسين للعب مباريات ودية.

فاز فريق المدرب فاليري كاربين على صربيا 4-0 في مارس وخسر أمام بيلاروس بالنتيجة عينها في يونيو.