الأولمبياد الخاص يستعد لـ «ألعاب مالطا» من العين



أبوظبي (الاتحاد)



ينطلق السبت المعسكر التدريبي الذي ينظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي في مدينة العين، استعداداً للمشاركة في الألعاب التي تقام، من 12 إلى 15 سبتمبر، وتشارك دولة الإمارات في الألعاب بوفد يضم 20 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، يرافقهم 12 كادرًا من الجهازين الفني والإداري.

يقام المعسكر برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر، وسيشمل تدريبات على خمس رياضات، يشارك بها وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي في ألعاب مالطا، هي السباحة وكرة الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والبوتشي.

اُخْتِير اللاعبون المشاركون في ألعاب مالطا من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة مثل نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان للمعاقين. وتدعم عدة مؤسسات المعسكر التدريب، منها مركز النقل المتكامل، وجامعة الإمارات، ونادي العين لأصحاب الهمم.

وحول تنظيم المعسكر التدريبي، صرح طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص: «نتطلع لأن يكون المعسكر التدريبي الذي ينطلق في مدينة العين ناجحًا ومثمرًا، وأن يخرج منه اللاعبون وهم في أعلى مستوى من الاستعداد للمشاركة في ألعاب مالطا 2024. إن مثل هذه المشاركات الدولية للاعبينا تساعدنا على تحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في استمرار مسيرة الدمج الشامل لأصحاب الهمم من خلال ممارسة الرياضة، وتساعدهم على الانفتاح على العالم والتفاعل مع الآخرين».

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة التطوير الإقليمي في العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نرحب بوفد اللاعبين الإماراتيين من أصحاب الهمم في المعسكر التدريبي في مدينة العين، حيث يستعدون للمشاركة في ألعاب مالطا 2024 للأولمبياد الخاص، إن إصرارهم على التميز الرياضي لهو مصدر إلهام لنا جميعاً، ويعزز التزامنا بدعم أصحاب الهمم في جميع أنحاء دولة الإمارات. وبجهودنا المشتركة وجهود شركائنا، سيحظى اللاعبون بفرص الوصول إلى المرافق المناسبة للتدريب. ويشرفنا أن نوفر منصة تعرض مواهبهم وإرادتهم القوية للعالم أجمع».