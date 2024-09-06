السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي ماريا يودّع الأرجنتين بـ «الدموع»!

دي ماريا يودّع الأرجنتين بـ «الدموع»!
6 سبتمبر 2024 14:48

 
بوينس آيرس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سواريز.. «المشهد الأخير»!
البرازيل تعود بـ «فوز باهت» وسط صيحات الاستهجان!


ودع النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا منتخب بلاده، وذلك على هامش لقاء «راقصي التانجو» مع ضيفه تشيلي بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان دي ماريا أعلن اعتزاله الدولي، عقب تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» في الولايات المتحدة، خلال يوليو الماضي، بعد الفوز 1- صفر على كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
واحتفل لاعبو الأرجنتين بدي ماريا، حيث حملوه على الأعناق، كما كان هناك مقطع فيديو خاص به تحدث خلاله ليونيل ميسي، قائد الفريق، عن زميله الذي شاركه التتويج بالعديد من الألقاب في مقدمتها كأس العالم بقطر عام 2022، وكوبا أميركا.
بعد ذلك، استقبلت عائلة دي ماريا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، الذي قدم له، مع أليخاندرو دومينجيز، رئيس كونميبول، لوحة ونسخة طبق الأصل من كوبا أميركا.
وتوجه دي ماريا بالحديث للمنتخب الأرجنتيني والجماهير الأرجنتينية التي وُجدت في المدرجات، حيث قال والدموع تنهمر من عينيه: «من الصعب التحدث، لدى الكثير من المشاعر في داخلي، أولاً، أريد أن أشكر العاملين جميعهم في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم».
وأضاف دي ماريا، «لقد وقف أولئك الأشخاص بجواري دائماً لمدة 16 عاماً، أريد أن أشكرهم على كل ما قدموه من أجلي، ومن أجل اللاعبين الذين تزاملت معهم على مدار مسيرتي الكروية».
أكد دي ماريا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم «لا أريد أن أنسى اللاعبين جميعهم، لقد أتيحت لنا الفرصة للفوز بكل شيء مع أولئك الفتية الموجودين هنا، لكنني لا أريد أن أنسى أيضاً زملائي السابقين؛ لأنهم علموني مواصلة القتال».
أشار دي ماريا، «لا أستطيع أن أغفل أيضاً اللاعبين الذين منحوني الفرصة للفوز بكل شيء، لقد أخبرتهم، وأكررها مجدداً، بفضلهم سأرحل بهذه الطريقة، مع هذا التكريم وهذه المودة، أشعر بالامتنان أيضاً للأبد للطاقمين الفني والطبي».
واختتم دي ماريا حديثه قائلاً: «الآن أنا مشجع لمنتخب الأرجنتين، سأكون هناك مع عائلتي لدعم اللاعبين والمسؤولين، وسنواصل السير على هذا الطريق، لأن لديهم الكثير من الدافع للاستمرار على هذا النهج».
يذكر أن مباراة الأرجنتين وتشيلي انتهت بفوز المنتخب المضيف 3- صفر في الجولة السابعة للتصفيات، ليواصل التربع على القمة برصيد 18 نقطة، ويقترب خطوة أخرى من الصعود للنسخة المقبلة للبطولة، التي توج بها أعوام 1978 و1986 و2022.

 

الأرجنتين
تشيلي
تصفيات كأس العالم
أنخيل دي ماريا
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©