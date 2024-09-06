دي ماريا يودّع الأرجنتين بـ «الدموع»!



بوينس آيرس (د ب أ)



ودع النجم الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا منتخب بلاده، وذلك على هامش لقاء «راقصي التانجو» مع ضيفه تشيلي بتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان دي ماريا أعلن اعتزاله الدولي، عقب تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» في الولايات المتحدة، خلال يوليو الماضي، بعد الفوز 1- صفر على كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

واحتفل لاعبو الأرجنتين بدي ماريا، حيث حملوه على الأعناق، كما كان هناك مقطع فيديو خاص به تحدث خلاله ليونيل ميسي، قائد الفريق، عن زميله الذي شاركه التتويج بالعديد من الألقاب في مقدمتها كأس العالم بقطر عام 2022، وكوبا أميركا.

بعد ذلك، استقبلت عائلة دي ماريا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، الذي قدم له، مع أليخاندرو دومينجيز، رئيس كونميبول، لوحة ونسخة طبق الأصل من كوبا أميركا.

وتوجه دي ماريا بالحديث للمنتخب الأرجنتيني والجماهير الأرجنتينية التي وُجدت في المدرجات، حيث قال والدموع تنهمر من عينيه: «من الصعب التحدث، لدى الكثير من المشاعر في داخلي، أولاً، أريد أن أشكر العاملين جميعهم في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم».

وأضاف دي ماريا، «لقد وقف أولئك الأشخاص بجواري دائماً لمدة 16 عاماً، أريد أن أشكرهم على كل ما قدموه من أجلي، ومن أجل اللاعبين الذين تزاملت معهم على مدار مسيرتي الكروية».

أكد دي ماريا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم «لا أريد أن أنسى اللاعبين جميعهم، لقد أتيحت لنا الفرصة للفوز بكل شيء مع أولئك الفتية الموجودين هنا، لكنني لا أريد أن أنسى أيضاً زملائي السابقين؛ لأنهم علموني مواصلة القتال».

أشار دي ماريا، «لا أستطيع أن أغفل أيضاً اللاعبين الذين منحوني الفرصة للفوز بكل شيء، لقد أخبرتهم، وأكررها مجدداً، بفضلهم سأرحل بهذه الطريقة، مع هذا التكريم وهذه المودة، أشعر بالامتنان أيضاً للأبد للطاقمين الفني والطبي».

واختتم دي ماريا حديثه قائلاً: «الآن أنا مشجع لمنتخب الأرجنتين، سأكون هناك مع عائلتي لدعم اللاعبين والمسؤولين، وسنواصل السير على هذا الطريق، لأن لديهم الكثير من الدافع للاستمرار على هذا النهج».

يذكر أن مباراة الأرجنتين وتشيلي انتهت بفوز المنتخب المضيف 3- صفر في الجولة السابعة للتصفيات، ليواصل التربع على القمة برصيد 18 نقطة، ويقترب خطوة أخرى من الصعود للنسخة المقبلة للبطولة، التي توج بها أعوام 1978 و1986 و2022.