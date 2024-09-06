أليكس مورجان تصل إلى نهاية الرحلة



واشنطن (د ب أ)



أعلنت أليكس مورجان، نجمة منتخب أميركا لكرة القدم للسيدات، اعتزال كرة القدم، بعد رحلة احترافية استمرت 15 عاماً.

وكشفت مورجان «35 عاماً» أنها حامل في طفلها الثاني، وظهرت في تسجيل فيديو وهي تبكي، وأكدت نبأ اعتزالها كرة القدم بعد مسيرة ملهمة.

وقالت مورجان: «هذا القرار لم يكن سهلاً، لكن في بداية 2024 شعرت بقلبي وروحي أنه الموسم الأخير لي في ملاعب كرة القدم».

وأضافت، «كرة القدم كانت جزءاً مني على مدار 30 عاماً، وهي من أول الأشياء التي أحببتها، لقد أعطيت كل ما أملك لهذه الرياضة، وما حظيت به في المقابل كان أكثر مما كنت أحلم به».

وتخوض مورجان آخر مباراة لها عبر مواجهة فريقها سان دييجو ويف مع نورث كارولينا كوريج فجر الاثنين في الدوري الأميركي للسيدات.

وفازت مورجان مع منتخب أميركا بلقب كأس العالم مرتين في عامي 2015 و2019، بجانب الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، والميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وخاضت مورجان 224 مباراة مع منتخب أميركا، (تاسع أكثر اللاعبات مشاركة في تاريخ الفريق)، وسجلت 123 هدفاً (خامس الهدافات التاريخيات للفريق)، وقدمت 53 تمريرة حاسمة (تاسع أكثر اللاعبات صنعاً للأهداف في تاريخ الفريق)، وفازت بجائزة أفضل لاعبة في أميركا مرتين في عامي 2012 و2018.