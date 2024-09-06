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الرياضة

حمدان بن مبارك: النتيجة الإيجابية «محطة مهمة» في مشوار التصفيات

حمدان بن مبارك: النتيجة الإيجابية «محطة مهمة» في مشوار التصفيات
6 سبتمبر 2024 15:57

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، منتخبنا الوطني وجمهوره، بمناسبة فوزه على شقيقه القطري بثلاثية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري وبأداء اللاعبين.
وثمّن معالي رئيس الاتحاد، خلال حضوره ومتابعته للمباراة، في استاد أحمد بن علي بالدوحة، دور جمهور الكرة الإماراتية، الذي واصل تحفيز اللاعبين، وكان سنداً لهم في المدرجات.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «إن النتيجة الإيجابية للمباراة الأولى، محطة مهمة لمنتخبنا الوطني، في مشوار التصفيات، وعلينا أن نبني عليها، ونُحصّنها بنقاط جديدة، لكي نقوي موقفنا منذ البداية».
وأضاف أن المواجهة مع المنتخب الإيراني التي تقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، تحتاج إلى مزيد من التركيز والعطاء، لأن أهميتها لا تقل عن أهمية مباراة الجولة الأولى، مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكاناته في خدمة المنتخب الوطني، خاصة في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، داعياً إلى طي صفحة المباراة الأولى، بعد الاستفادة من دروسها.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
تصفيات كأس العالم
قطر
إيران
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