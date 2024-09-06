السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«كونميبول» ينضم إلى «الفيفا» لمكافحة العنصرية

«كونميبول» ينضم إلى «الفيفا» لمكافحة العنصرية
6 سبتمبر 2024 17:06

 
لوكي (د ب أ)

أخبار ذات صلة
روسيا تخوض «دورة صغيرة» مع فيتنام وتايلاند
سان مارينو.. الأسوأ يكتب التاريخ!


انضم اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، إلى الاتحاد الدولي «الفيفا»، في جهود مكافحة الأفعال العنصرية في كرة القدم، في إطار حملته «كفى للعنصرية».
وسيتم استخدام الإشارة العالمية للأذرع المتقاطعة التي ترمز للتنديد بالسلوك العنصري في البطولات التي ينظمها اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم.
تمت الموافقة على هذا الإجراء المبتكر بالإجماع في «كونجرس الفيفا» الرابع والسبعين، الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك في 17 مايو 2024، وهو جزء من سياسة «كونميبول» ضد التمييز وحملة «كفى للعنصرية» التي جرى تطبيقها في2022.
وسيتم دمج إيماءة الحوادث العنصرية التي ستسمح للاعبي كرة القدم والحكام وأعضاء الجهاز الفني بتبني موقف حازم ضد العنصرية، في الإجراء المعمول به حالياً، ويتألف من ثلاثة مستويات للحوادث التمييزية في جميع البطولات التي ينظمها اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم بدءاً من عام 2024.
ومن خلال عقد أيديهم على الرسغ، سيتمكن اللاعبون من الإشارة مباشرة إلى الحكم الرئيس إلى أنهم يتعرضون لإهانات عنصرية، بعد ذلك سيقوم الحكم بتفعيل إجراء من ثلاثة مستويات مخطط له لهذه الحوادث.
في المستوى الأول، سيتم وقف المباراة، وفي حال استمرار هذه الأحداث، سيتم تعليق المباراة مؤقتاً وسيغادر كل من اللاعبين والحكام أرض اللعب، وإذا لم تتوقف هذه الأفعال أثناء فترة الإيقاف المؤقت، فسيتم إيقاف المباراة بشكل نهائي.
وسيتم تنفيذ هذه الإيماءة ضد العنصرية في جميع مسابقات «الفيفا»، بدءاً من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة المقامة حالياً في كولومبيا، وستكون جزءاً من الإجراء ثلاثي المستويات، الذي وافقت جميع الاتحادات الأعضاء على الالتزام به مع التعهد بتطبيقه، مما يضمن استخدامها في جميع أنحاء العالم.
واتبع كونميبول نهجاً صارماً ضد الأفعال العنصرية في بطولاته منذ عام 2022، وبالإضافة إلى تشديد العقوبات، يحرص الاتحاد القاري على التوعية ونشر القيم التي يتم التأكيد عليها في مكافحة العنصرية وغيرها من أشكال التمييز.
وأوضح كونميبول عبر موقعه الرسمي «لا يمكن استخدام لون البشرة أو العرق أو العادات ذريعة للاستفزاز، وأي سلوك، يمكن أن يضر بالتعايش السلمي بين البشر هو أمر غير مقبول، الاختلافات تجعل البشر فريدين، وهذه هي القيمة التي يجب تعظيمها، دائماً ما يوحدهم نفس الشغف في كل مباراة، في كل هدف، في كل عناق واحتفال، موضحاً أن كرة القدم تجمع ولا تفرق».

الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
أميركا الجنوبية
اتحاد أميركا الجنوبية
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©