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الرياضة

ديبالا: قميص ميسي «مؤقت»!

ديبالا: قميص ميسي «مؤقت»!
6 سبتمبر 2024 17:08

 
بوينس آيرس (د ب أ)

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شدد باولو ديبالا، نجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، على أنه يسعى دائماً لبذل أقصى الجهد مع الفريق، مبدياً في الوقت ذاته سعادته بالعودة لارتداء قميص أبطال العالم.
وشارك ديبالا في فوز منتخب الأرجنتين 3 - صفر على ضيفه منتخب تشيلي، بالجولة السابعة لتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، المؤهلة لكأس العالم 2026، ليعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.
وقال ديبالا، الذي أحرز الهدف الثالث للأرجنتين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني «أنا سعيد لأنني قادر على العودة، وأن أكون مع زملائي في الفريق ومع هؤلاء الأشخاص المميزين».
وأضاف ديبالا في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم «عندما ترتدي هذا القميص، فإنه ينبغي عليك أن تقدم أفضل ما لديك».
وأوضح نجم روما الإيطالي «لقد عرفت ليو سكالوني (مدرب الأرجنتين) منذ فترة طويلة، كانت لدينا دائماً علاقة جيدة للغاية وحوار جيد منذ اليوم الأول».
وتابع «هذا أمر لطيف للغاية بالنسبة للاعب، يريد المرء دائماً أن يكون هناك، ويوجد الكثير من اللاعبين الذين يحاولون دائماً بذل قصارى جهدهم مع الفريق». أشار ديبالا «كنت أعتقد أنني لن أكون هناك، وأنني لن أعود، لكنني عدت، لعبت وتمكنت من هز الشباك».
أكد اللاعب الأرجنتيني «لقد كانت أسابيع مجنونة للغاية، أحد الأسباب التي جعلتني أرغب في الاستمرار في روما هو أن أكون هنا، وأن استمر في المنتخب الوطني ومع زملائي في الفريق».
وفيما يتعلق بارتدائه القميص رقم 10 خلال اللقاء في ظل غياب ليونيل ميسي، قائد الفريق، صرح ديبالا «بالنسبة لي، إنه لفخر أن أتمكن من استخدام الرقم 10، الذي يتمتع بتاريخ مذهل، لكننا نعرف جميعاً أن الفضل في ذلك يعود إلى ليونيل».
واختتم ديبالا حديثه قائلاً «ما قمنا به جميل للغاية، وقد تم إنشاء اتصال لطيف جداً مع الناس، ونأمل أن يستمر الأمر على هذا النحو في المستقبل».

الأرجنتين
تصفيات كأس العالم
تشيلي
ليونيل ميسي
ديبالا
روما
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