التلاعب في نتائج 17 مباراة بالدوري الألماني



برلين (د ب أ)



ذكرت تقارير صحفية أن هناك شكوكاً بشأن التلاعب في نتائج 17 مباراة كرة قدم في ألمانيا.

ووفقاً لصحيفة «هامبورج مورجنبوست» الألمانية، فقد تم التلاعب بنتائج مباريات في الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة بالدوري الألماني خلال العامين الماضيين بغرض الاحتيال في عمليات المراهنات.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم على علم بتلك الادعاءات، موضحة أنه يأخذ الأمر «بجدية بالغة».

في بعض المباريات المذكورة، كانت هناك مزاعم بوجود أخطاء واضحة من قبل الحكام وأخطاء خطيرة ارتكبها حراس المرمى والمدافعون.

وتم نشر معلومات حول النتائج المتوقعة للمباريات الـ17 على الشبكة المظلمة، والتي ربما سمحت بتحقيق أرباح طائلة من المراهنات، فيما كشفت تقارير إخبارية أن سجلات الدردشة المقابلة أثبتت الصفقات الإجرامية. ومع ذلك، يشكك اتحاد الكرة الألماني في إمكانية الوصول لنتائج دقيقة للتحقيقات في الاتهامات المتعلقة بالتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم.

ولم يتم كشف النقاب عن المباريات التي جرت خلالها عملية التلاعب على وجه الدقة، حيث لم يتم إعلان التفاصيل بسبب التحقيقات الجارية حالياً.