نجوم الجزيرة يزورون «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



زار نجوم الفريق الأول لنادي الجزيرة «النسخة 21» من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المنصة الرائدة والمخصصة للاحتفاء بالتراث العريق لإمارة أبوظبي، وعاداتها الراسخة في الصيد والفروسية، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ويستمر حتى الأحد، تحت شعار «تاريخ يُحاك بروح مبتكرة».

وطاف نجوم «فخر أبوظبي»، ممثلين في الخماسي نيسكينز كيبانو، رامون ميريز، برونو اوليفيرا، رافيل تاجير، ونيكولا فوكيك بأجنحة المعرض الذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعرفوا على المجالات المرتبطة بالصيد والفروسية، ومن أبرزها الصقارة والصيد البري والرماية، والتخييم، والرياضات البحرية، وغيرها من الفنون والحرف اليدوية الأخرى، التي تُسهم في تعزيز جهود الاستدامة البيئية في مختلف الأنشطة التقليدية المحلية والتراثية.



وعلق الحساب الرسمي للجزيرة على منصة إكس على الأجواء المتميزة للزيارة، موضحاً أن لاعبي «فخر أبوظبي» عايشوا تجربة ثقافية وتاريخية رائعة، وثمّن النادي جهود مجموعة أدنيك ونادي صقاري الإمارات في تنظيم واستضافة الحدث المميز.

ويستقطب «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» عشاق الصيد والفروسية والراغبين في استكشاف التراث الثقافي الغني للمنطقة، إذ يوفر المعرض لجميع الزوار فرصة فريدة لاستكشاف مجموعة من المعارض الثقافية والعروض التراثية المذهلة، والعروض التاريخية الحية التي تحتفي بتراث المنطقة الغني.