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الرياضة

16 نادياً تتنافس على كأس الإمارات للكرة الإلكترونية

16 نادياً تتنافس على كأس الإمارات للكرة الإلكترونية
6 سبتمبر 2024 19:59

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد الرياضات الإلكترونية، عن إطلاق «النسخة الأولى» لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 7 و8 سبتمبر الجاري، في خطوة جديدة للارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية داخل الدولة.
ويشارك في البطولة الأولى 32 لاعباً يمثلون 16 نادياً، حيث تقام منافسات الدور 16 وربع النهائي عن بُعد، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي، الذي يقام بنظام دور المجموعات حضورياً، ويتأهل فريقان للتنافس على لقب البطولة في سلسلة من ثلاث مباريات.
ويشهد اليوم الأول منافسات دور الـ16 وربع النهائي، اللذين يقامان بنظام خروج المغلوب، وتنطلق منافسات دور الـ16 اليوم السبت، في الساعة الثانية بعد الظهر، وتليها مباريات ربع النهائي.
وتقام في اليوم التالي، منافسات نصف النهائي بنظام المجموعات؛ ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً، وتختتم البطولة بالنهائي الذي يُقام في سلسلة من ثلاث مباريات، لتحديد بطل النسخة الأولى.
يتم بث منافسات البطولة عبر الحسابات الرسمية لاتحاد الرياضات الإلكترونية على منصة تويتش.

الإمارات
كرة القدم
الرياضات الإلكترونية
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