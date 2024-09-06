3 مباريات تدشن «الإياب الحاسم» لكأس «أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تحسم 6 أندية تأهلها إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مع انطلاق إياب الدور الأول، والذي يشهد اليوم، إقامة مباريات العين وكلباء، النصر والعروبة، الشارقة وخورفكان، وتستكمل الجولة غداً، بمواجهات دبا الحصن وبني ياس، البطائح والجزيرة، وعجمان وشباب الأهلي.

ويشهد الدور الأول مشاركة 12 فريقاً تخوض مباراتين بنظام خروج المغلوب، في الطريق إلى ربع النهائي، والانضمام إلى الوصل بطل الموسم الماضي لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والوحدة بطل النسخة الأخيرة لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» المتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

وتقام جولة إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في غياب أكثر 30 لاعباً من الدوليين المواطنين والأجانب المنضمين إلى المنتخبات الوطنية في «أيام الفيفا» من 2 إلى 10 سبتمبر الحالي، والتي تتضمن خوض مباريات تنافسية في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026»، وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، و«دوري الأمم الأوروبية».

وحسب اللوائح، تحسم هوية المتأهلين من الدور الأول إلى ربع النهائي، حال التساوي في عدد الأهداف بركلات الترجيح مباشرة.

وشهدت جولة الذهاب، تعادل العروبة والنصر 0-0، وفوز بني ياس على دبا الحصن 4-2، والشارقة أمام خورفكان 1-0، والعين أمام كلباء 3-1، فيما تغلب الجزيرة على البطائح 3-2، وشباب الأهلي على عجمان 2-0.