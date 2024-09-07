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الرياضة

إيطاليا تطعن فرنسا في قلب باريس!

إيطاليا تطعن فرنسا في قلب باريس!
7 سبتمبر 2024 09:14

باريس (أ ف ب)

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وجهت إيطاليا «صفعة قوية» لفرنسا، في عقر دار الأخيرة، بالفوز عليها 3-1، على ملعب «بارك دي برانس» في باريس ضمن المجموعة الثانية في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وسجل برادلي باركولا (1) هدف فرنسا، قبل أن ترد إيطاليا بثلاثية عبر ديماركو (30) ودافيدي فراتيزي (51) وجاكومو راسبادوري (74).
ومنح مدرب فرنسا ديدييه ديشامب الفرصة لمايكل أوليسيه جناح بايرن ميونيخ الألماني الوافد إليه حديثاً، ليخوض أول مباراة رسمية له مع منتخب بلاده، على حساب جناح باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي في حين قاد الهجوم نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي.
وكان أوليسيه تألق بشكل لافت في صفوف منتخب فرنسا الأولمبي في ألعاب باريس الشهر الماضي، وأسهم بشكل كبير في إحرازه الميدالية الفضية.
وخاض المنتخبان المباراة على وقع عروض مخيبة لهما في كأس أوروبا الأخيرة، حيث خرج المنتخب الإيطالي حامل اللقب في نسخة البطولة القارية صيف عام 2021، في ثمن النهائي ضد سويسرا بالخسارة 0-2، في حين بلغ المنتخب الفرنسي نصف النهائي، من دون أن يقدم عروضاً جيدة لا سيما مبابي، قبل أن يخرج أمام إسبانيا 1-2.
ضرب المنتخب الفرنسي بقوة، إذ افتتح التسجيل، بعد مرور 13 ثانية فقط ،عندما نجح الجناح برادلي باركولا في اقتناص هدف السبق، مستغلاً تردد مدافع إيطاليا جوفاني دي لورنتسو، ليسددها قوية في سقف شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما زميله في صفوف باريس سان جيرمان.
والهدف هو الأسرع في تاريخ منتخب فرنسا، كما أنه الهدف الأول لباركولا مع المنتخب في سادس مشاركة له معه.
وسنحت الفرصة أمام إيطاليا لإدراك التعادل من كرة دافيدي فراتيزي الذي ارتطمت محاولته الرأسية بالعارضة (6).
وكادت فرنسا تعزز تقدمها، لكن دوناروما تصدى لتسديدة مبابي الزاحفة (7).
ودخلت إيطاليا أجواء المباراة تدريجياً، ونجحت في إدراك التعادل عبر مدافع الإنتر فيديريكو ديماركو الذي أطلق كرة رائعة سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس مايك مانيان، إثر تمريرة من ساندرو تونالي (30).
وتقدمت إيطاليا بواسطة فراتيزي الذي تابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (51)، قبل أن توجه الضربة القاضية لفرنسا، عندما استغل خط وسط «الأزوري» خسارة يوسف فوفانا للكرة في منتصف الملعب، ليشن هجمة وصلت فيها الكرة إلى راسبادوري الذي تابعها في المرمى (74).
وكانت المباراة بين المنتخبين الرقم 40 في تاريخ مواجهتهما، وكانت الغلبة لإيطاليا في 19 مرة، وفرنسا 11 مرة، وتعادلا 10 مرات.
وفي المجموعة ذاتها، تغلبت بلجيكا على إسرائيل 3-1 بينها هدفان لصانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين أحدهما من ركلة جزاء.
وفي أبرز المباريات الأخرى، فازت رومانيا على كوسوفو بثلاثية، وتعادلت سلوفينيا مع النمسا 1-1، وويلز مع تركيا سلباً.

 

دوري الأمم الأوروبية
فرنسا
إيطاليا
كيليان مبابي
بلجيكا
إسرائيل
كيفين دي بروين
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