هالاند.. «خيبة أمل»!

أستانا (أ ف ب)



استهل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينج هالاند ومنتخب النرويج مشوارهما في دوري الأمم الأوروبية على نحو مخيّب، بعد التعادل سلباً أمام كازاخستان، ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الثاني.

ودخل المنتخب النرويجي مباراته التي أقيمت على ملعب أورتاليك في مدينة ألماتي الكازاخستانية، طامحاً إلى تسجيل بداية قوية، في سعيه لتعويض عدم تأهله إلى كأس أوروبا الأخيرة في ألمانيا.

وهيمن المنتخب النرويجي على معظم فترات المباراة، لكن الحظ عانده حيث أضاع هالاند أولى فرصه الجادة، بعد أن مرت رأسيته فوق العارضة (24).

ورغم تألقه قائد أرسنال مارتن أوديجارد في صناعة اللعب والتمرير، لكنّ المنتخب النرويجي افتقد للنجاعة التهديفية، وأضاع هالاند العديد من الفرص، بعد أن حظي بأربع تسديدات في المباراة، ولعلّ أبرزها تسديدته من مسافة قريبة، بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، ومرّت بجانب المرمى.

يخوض المنتخب الإسكندنافي مباراته الثانية الثلاثاء على أرضه بمواجهة صعبة أمام النمسا.

وضمن المجموعة الثانية من المستوى الثالث، فازت قبرص على مضيفتها ليتوانيا 1-0.