فريتز يقدم «ملحمة» في «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (رويترز)



فاز تيلور فريتز على مواطنه الأميركي فرنسيس تيافو 4-6 و7-5 و4-6 و6-4 و6-1، بعد مباراة ملحمية، ليصعد إلى أول نهائي كبير له في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وامتلأ ملعب آرثر آش بجماهير أميركية غفيرة، لحضور قبل نهائي محلي خالص، إذ استخدم المصنف 12 فريتز إرساله القوي لمصلحته، وأنهى المباراة بضربة إرسال ساحقة، بين 16 ضربة خلال المباراة.

وحقق تيافو بداية رائعة، لكنه استنفد طاقته تدريجياً، ولم يعد لديه أي طاقة في المجموعة الفاصلة، إذ ارتكب 50 خطأ سهلاً، وتسعة أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال خلال المباراة مما كلفه غالياً.

ويلتقي فريتز في المباراة النهائية الأحد مع الإيطالي المصنف الأول يانيك سينر، ويأمل في إنهاء صيام لاعبي أميركا عن لقب بطولتها الكبرى لمدة 21 عاماً.