مباراة «الإصابة والمرض والفوضى» في «فلاشينج ميدوز»!

نيويورك (رويترز)



تغلب المصنف الأول الإيطالي يانيك سينر على البريطاني جاك دريبر 7-5 و7-6 و6-2، ليصعد إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعد التغلب على أجواء رطبة، في مباراة فوضوية، على ملعب آرثر آش.

وبدا أن سينر يعاني من إصابة في معصمه، عندما سقط على الأرض في المجموعة الثانية، لكنه تعافى ليبلغ ثاني نهائي له في البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق هذا العام.

ولكن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لدريبر، الذي تقيأ ثلاث مرات في المجموعة الثانية، بينما كان يعاني من الحرارة والرطوبة التي تسببت في بلل قميصه من العرق الكثيف.

كما ارتكب اللاعب البريطاني (22 عاماً) عشرة أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال، ليفشل في الوصول إلى أول نهائي بطولة كبرى في حياته.

وقال سينر، الذي نجا من الضغوط الشديدة التي فرضها عليه، كونه المرشح الأوفر حظاً للفوز بأول ألقابه في بطولة أميركا المفتوحة، بعد خروج نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز في وقت مبكر من البطولة، «كانت مباراة بدنية للغاية كما رأينا، حاولت فقط البقاء على هذا المستوى ذهنياً».

وسيلتقي سينر في النهائي «الأحد» مع الأميركي تيلور فريتز الذي تغلب على مواطنه فرنسيس تيافو.

وتبادل سينر ودريبر كسر إرسالهما في بداية المجموعة الأولى، لكن الزخم تحول لمصلحة اللاعب الإيطالي، عندما خسر البريطاني إرساله في الشوط 11 بسبب خطأ مزدوج.

وحافظ دريبر على إرساله خلال شوط افتتاحي ماراثوني في المجموعة الثانية، لكنه لم يتمكن من كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني، ومنذ ذلك الحين تحولت المباراة إلى «كابوس» للمصنف 25.

وألقى اللاعب البريطاني بمضربه على الأرض وركض إلى مقعده لتغيير حذائه المبلل بالعرق بعد الشوط السادس، وتقيأ مرتين في الشوط الثامن ورفض محاولات الحكم الرئيسي إيقاف المباراة واستدعاء الأطقم المعاونة لتنظيف الملعب.

وبدا أن سينر في ورطة، بعد أن انزلق، وسقط في الشوط التاسع، إذ تألم بعد أن ثبت نفسه على الأرض بيده اليسرى أثناء السقوط.

ودخل أحد المتخصصين لتدليك معصم اللاعب الإيطالي، بينما جاء آخر لمساعدة دريبر المريض أثناء فترة تبديل الملعب.

وطلب دريبر مجموعة أخرى من الأحذية الجديدة من خزانته، واستمر في القتال، وتقيأ للمرة الثالثة في الشوط 12، قبل أن ينطلق سينر في الشوط الفاصل.

وحصل سينر على كسر إرسال حاسم في المجموعة الفاصلة، بفضل ضربة خلفية ناجحة بمحاذاة الخط الجانبي للملعب في الشوط السادس، وبدا دريبر بائساً وهو يشرب الصودا على مقعده بعد الشوط السابع.

وحسم سينر الانتصار بضربة خلفية ناجحة في نقطة الفوز بالمباراة، قبل أن يحتضن منافسه عند الشبكة.

وفازت اللاتفية إيلينا أوستابنكو والأوكرانية ليودميلا كيشينوك بلقب زوجي السيدات، بفوزهما على الثنائي الصيني- الفرنسي المكون من تشانج شواي وكريستينا ملادينوفيتش 6-4 و6-3، بعد خسارتهما في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.