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الرياضة

«العين للشطرنج» ينظم بطولة «حمدة الخيرية»

«العين للشطرنج» ينظم بطولة «حمدة الخيرية»
7 سبتمبر 2024 11:32

 
العين (الاتحاد)

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نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة حمدة تريم الخيرية، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للعمل الخيري، وتخصيص العائدات والجوائز المالية لمصلحة مؤسسة حمدة تريم الخيرية، التي تعتبر إحدى المؤسسات الرائدة في الأعمال الخيرية في الإمارات. 
شهدت البطولة حضور ومشاركة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد.
وأشاد تريم مطر بمبادرة نادي العين، وأعرب عن امتنانه لتنظيم البطولة النوعية التي تدعم العمل الخيري، وتسهم في إبراز دور المؤسسات الخيرية، بما في ذلك مؤسسة حمدة تريم التي قدمت إسهامات كبيرة، من خلال إنشاء مجمعات سكنية وتعليمية وصحية في عشر دول أفريقية.
وقال هشام الطاهر، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية: «يشرفنا تنظيم بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج، تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الخيري، ونسعى من خلال هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة، بوصفها وسيلة لدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز روح المشاركة والتكاتف بين أفراد المجتمع، ونادي العين يواصل دعمه لهذه المبادرات، إيماناً منه بأن الرياضة والعمل الخيري يسهمان في بناء مستقبل أفضل للجميع،
أقيمت البطولة وفقاً للنظام السويسري من سبع جولات، حيث حصل كل لاعب على زمن تفكير 3 دقائق للمباراة، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة، وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات والجنسيات.
في نهاية البطولة، تُوج الأستاذ الدولي جورجي سيباشفيللي من جورجيا بكأس البطولة، بعد أن حقق العلامة الكاملة برصيد سبع نقاط، فيما جاءت لاعبتنا زينب درويش المعمري في المركز الثاني، وحصلت على الميدالية الفضية برصيد 6 نقاط، وحققت اللاعبة وافية درويش المعمري المركز الثالث، وحصلت على الميدالية البرونزية برصيد 5.5 نقطة.

الإمارات
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نادي العين للشطرنج
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