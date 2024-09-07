مفاجآت وصدمات في تصفيات «مونديال 2026»

معتز الشامي (أبوظبي)



انتهت الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولكن المفاجآت والصدمات الخاصة بها لم تنته، ولعل أبرزها أكبر المفاجآت في فوز البحرين على أستراليا بهدف في سيدني، بالإضافة إلى تألق منتخب إندونيسيا أمام «الأخضر» السعودي، وعودته من جدة بنقطة ثمينة، وضعته في مرحلة المنافسة بقوة على بطاقة التأهل، وتسبب المنتخب الإندونيسي في صدمة الجماهير التي زحفت خلف «الأخضر»، وملأت جنبات ملعب «الجوهرة المشعة».

كما نجح منتخب فلسطين في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل أيضاً، بالتعادل أمام كوريا الجنوبية من دون أهداف في سيول، والعودة بنقطة ثمينة وضعته في فلك المنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة، ما يعقد الحسابات في المجموعة الثانية تحديداً، والتي تضم 5 منتخبات عربية مع كوريا الجنوبية.

بينما كان «الأبيض» هو أكثر المنتخبات التي انتزعت الإشادة، بعد التألق الكبير، في افتتاح مشواره بالتصفيات بالفوز أمام شقيقه القطري 3-1، في الدوحة، في «ديربي خليجي» من «العيار الثقيل»، استطاع به «الأبيض» فرض سطوته والفوز بنتيجة كبيرة، والحصول على دفعة معنوية هائلة لاستئناف بقية المشوار.

وكان لسقوط «العنابي» بطل آسيا أمام منتخبنا، أصداء قوية بمختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية، أما المفاجأة التي ربما لم يتوقعها الكثيرون، فهي تألق «الأزرق» الكويتي العائد بعد طول غياب للمنافسة على بطاقة مؤهلة إلى «المونديال»، ونجاحه في العودة من عمان بنقطة ثمينة بالتعامل أمام الأردن وصيف آسيا، وأحد المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على التأهل إلى كأس العالم.

بينما لم يظهر أي فريق باستثناء منتخبنا الوطني وجهاً أكثر قوة وحضوراً للتصفيات أكثر من «الساموراي الياباني»، الذي ضرب «التنين» الصيني بـ «سباعية» في افتتاح مشواره بالتصفيات، أما في «الديربي الخليجي» الثاني، فقد شهد فوزاً بشق الأنفس لـ «أسود الرافدين»على منتخب عُمان في البصرة، وهو ما يشير إلى تعقد حسابات المجموعة الثانية تحديداً.

أما في المجموعة الأولى التي يلعب فيها منتخبنا الوطني، ففازت إيران وأوزبكستان بشق الأنفس أمام قيرغيزستان وكوريا الشمالية على التوالي، بهدف في المباراتين، ولم يكن الانتصار الصعب لكلا المنتخبين، سوى جرس إنذار، أو مؤشر على الأداء القوي الذي قدمه المنتخبان الخاسران، وهو ما يعني ضرورة الاستعداد والتحضير لمواجهتها بكل تركيز، حيث لن يكونا لقمة سائغة في المجموعة، وربما يسبب إزعاجاً لجميع منتخباتها في الجولات المقبلة.

وأبدت الإدارة الفنية بالاتحاد الآسيوي، ترحيبها بالنتائج المثيرة والمفاجآت التي سيطرت على تصفيات المرحلة الثالثة والمؤهلة إلى كأس العالم، والتي تمنح 6 بطاقات للفرق في المجموعات الثلاث، بواقع بطاقتين لكل مجموعة.

ورصد التقرير الفني الآسيوي إيجابيات كبيرة لركلة البداية في التصفيات، أبرزها الحماس والرغبة الكبيرة في القتال على النقطة بالمباريات جميعها، ما صعب مهمة منتخبات توقع لها الجميع أن تحقق فوزاً سهلاً مثل أستراليا، والسعودية، والأردن.

ومن ثم شهدت ركلة البداية مفاجآت، ربما لم تكن متوقعة، وهو ما شدد عليه أندي روكسبيرج، المدير الفني للاتحاد الآسيوي، الذي كشف في تصريح لصحيفة «الاتحاد»، عن سعادته بتطور الأداء الفني للعديد من منتخبات آسيا، وأرجع ذلك لزيادة عدد المقاعد المؤهلة للبطولة إلى 8 مقاعد ونصف مقعد في المحلق العالمي.

وقال: «توقعنا أن تشهد المنافسات ارتفاع الحماس والروح القتالية العالية، خصوصاً أن زيادة المقاعد أذاب الفوارق بين العديد من المنتخبات، وبات الكل يرغب في التأهل إلى البطولة العالمية بعد زيادة مقاعدها».

وتوقع روكسبيرج مزيداً من المفاجآت في الجولات القادمة، في ظل رغبة المنتخبات التي تعثرت في التعويض، وحصول منتخبات لم تكن مرشحة من الأساس، على دفعة معنوية هائلة تمنحها الثقة في بقية المشوار.