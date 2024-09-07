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الرياضة

سيدات فرنسا.. «حفل الاستعراض» بـ 11 هدفاً

سيدات فرنسا.. «حفل الاستعراض» بـ 11 هدفاً
7 سبتمبر 2024 12:20

 
بوجوتا (د ب أ)

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حجز منتخب فرنسا مقعده في دور 16 بكأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً في كولومبيا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالبطولة المقامة حالياً في بوجوتا، كما تأهل أيضاً منتخب كندا، لأنه من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث.
وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره فيجي 11- صفر في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي شهدت فوز البرازيل على كندا 2- صفر.
وسجلت أهداف المنتخب الفرنسي رومان لوجون في الدقيقة الثانية، وليانا جوزيف أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق العاشرة والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و55 و80، وكلوي نيلر في الدقيقة 13، وأنجلين ريكا لاعبة منتخب فيجي، بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 15، وبولين هاوجو في الدقيقة 41، ودونا سكانابيكو «هدفين» في الدقيقتين 49 و54 وميليندا ميندي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الكندي بهدفين، وسجلت بينديتو وكارول هدفي المنتخب البرازيلي في الدقيقتين 35 والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
بهذه النتائج تأهل منتخبا فرنسا وكندا إلى دور الـ16 برفقة منتخب البرازيل الذي كان قد ضمن تأهله قبل انطلاق مباريات هذه الجولة.
واعتلى المنتخب البرازيلي قمة المجموعة برصيد تسع نقاط، فيما توجد المنتخب الفرنسي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقاً على المنتخب الكندي، بفارق المواجهات المباشرة، فيما ظل منتخب فيجي بلا نقاط في قاع الترتيب.

 

مونديال السيدات
فرنسا
البرازيل
كندا
كولومبيا
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