«نوتابل سبيتش» يتطلع إلى تأكيد الجدارة في «التحدي الجديد»

محمد حسن (دبي)



يخوض «نوتابل سبيتش» نجم جودلفين تحدياً جديداً، الأحد، عبر سباق «بري دي مولان دي لونجشامب»، لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، على مضمار لونجشامب، بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

ويسعى «نوتابل سبيتش» لتأكيد جدارته في مسافة الميل، عندما يخوض مواجهة شرسة مع المهر القوي «شارين»، بطل سباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى بمضمار أسكوت في يونيو الماضي.

واستطاع «نوتابل سبيتش» حصد لقب سباق 2000 جينيز الإنجليزي للفئة الأولى في مايو، متفوقاً على منافسين أكبر سناً، وكان قد حقق فوزاً رائعاً في سباق ساسكس ستيكس للفئة الأولى في جلورياس جودوود.

ونجح «نوتابل سبيتش» البالغ من العمر ثلاث سنوات والمنحدر من نسل «دباوي»، والفرس «سويفت روز»، في الفوز بخمسة من ستة سباقات، بإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وبعد فوزه ثلاث مرات على أرضية اصطناعية، أصبح «نوتابل سبيتش» أول حصان منذ عام 1938، يفوز بسباق 2000 جينيز، من دون أن يشارك في عمر السنتين، حيث تغلب بشكل حاسم على مجموعة تضم الفائزين لاحقاً بسباقات الفئة الأولى «روزاليون»، «سيتي أوف تروي»، و«إينيشيرين».

ويعزز جودلفين حظوظه في سباق بري دو مولان بالحصان «ترايباليست»، الذي يعود إلى مسافة الميل، بإشراف أندريه فابر، بعد محاولة غير ناجحة في سباق السرعة بري دي ريس-أورانجيس للفئة الأولى، بمضمار دوفيل في يوليو.

وحل «ترايباليست» الذي ينحدر من نسل «فرح»، في المركز الثالث، خلف «مودرن جيمس» في سباق بولي دساي دي بولان للفئة الأولى 2022، وحقق خمسة انتصارات في سباقات الفئة الثانية على مسافة الميل، بما في ذلك نسختان متتاليتان من سباق بري دو موجيه للفئة الثانية.

