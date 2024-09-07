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الرياضة

2.5 مليون درهم حصاد «مزاد الهجن» في «الصيد والفروسية»

2.5 مليون درهم حصاد «مزاد الهجن» في «الصيد والفروسية»
7 سبتمبر 2024 13:31

 
أبوظبي (الاتحاد)


حصد مزاد الهجن الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة، ضمن فعاليات جناحها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، 2.5 مليون درهم، حصيلة بيع 15 من المطايا، خلال المزاد الذي درجت المجموعة على تنظيمه سنوياً خلال فعاليات المعرض، وبلغت أعلى سعر خلال المزاد الذي شهد تنافساً كبيراً، مكن ملاك الهجن على إنتاج المجموعة المتميز 600 ألف درهم.

 

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وقال خليفة عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة: «حريصون على المشاركة في معرض الصيد والفروسية منذ عام 2005، والذي شهد تنظيم أول مزاد نظامي للهجن في العالم، ضمن فعاليات المعرض، ومنذ ذلك التاريخ، مستمرين سنوياً ضمن الفعالية، ويجد جناح المجموعة العلمية المتقدمة بالمعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، والمزاد هذا العام قدم سلالات عدة من الهجن، منها الشامخ وجبار وضاري وغيرها، وهي سلالات سباقات متميزة.

 


من جهته، قال الدكتور عبد الحق أنواسي، المدير العام للمجموعة، عن الطبعة الثانية من كتاب «علم التكاثر عند الجمال»: الكتاب يتناول علم التكاثر عن الجمال بشكل عام، وليس مقصوراً على الهجن العربية فقط، والطبعة الأولى عام 1997 عن تقنية زرع الأجنة في ذلك الوقت، وتقدم النسخة الجديدة تقنيات الاستنساخ وجمال الأنابيب، ويتناول كيف نحمي الجمال من الأمراض، من خلال التطعيم، وهناك فصل بالكتاب عن التغذية وفصلان عن التشريح.
وأضاف: حرصنا في هذه التجربة الممتدة لـ 40 عاماً على توثيق التجارب جميعها في 1200 صورة، ونأمل أن يكون الكتاب مرجعاً عالمياً في علم التكاثر للطلاب والباحثين الشباب ليكملوا المسيرة من حيث توقفنا.

الإمارات
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
مزاد الهجن
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