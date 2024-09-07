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الرياضة

سباليتي: كنا عمالقة وإيطاليا جلبت القوة!

سباليتي: كنا عمالقة وإيطاليا جلبت القوة!
7 سبتمبر 2024 14:31

 
روما (د ب أ)

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أعرب لوتيشانو سباليتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، عن سعادته برد فعل فريقه أمام منتخب فرنسا في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا.
وقلب المنتخب الإيطالي تأخره بهدف أمام مضيفه المنتخب الفرنسي إلى فوز 3-1، حيث سجل برادلي باركولا الهدف الأول للمنتخب الفرنسي، بعد مرور أقل من 15 ثانية على بداية اللقاء، قبل أن يقلب المنتخب الإيطالي الطاولة بتسجيل ثلاثة أهداف، عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 30، وديفيد فراتسي في الدقيقة 51، وجياكومو راسبادوري في الدقيقة 74. وقال سباليتي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم: «رد فعل الفريق عقب تلقينا الهدف الأول كان هو مفتاح الفوز بالمباراة». وأضاف: «جلب الجميع القوة والهدوء الصحيحين للقيام بما كان علينا فعله، وكان من المهم أن نبقى في المباراة بعد الخطأ وأن نضاعف قوتنا الذهنية، وبالإضافة للأهداف، كان لدينا بعض اللحظات التي قدمنا فيها عرضاً جيداً، كنا عمالقة مثل منافسنا، اللاعبون قاموا بعمل جيد للتكيف مع أجواء المباراة، قاتلوا وقدموا كل ما عندهم لتقديم عرض رائع أمام منافس قوي».

دوري الأمم الأوروبية
إيطاليا
فرنسا
سباليتي
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