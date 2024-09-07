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الرياضة

لماذا غاب موسيالا عن سباق «الكرة الذهبية»؟

لماذا غاب موسيالا عن سباق «الكرة الذهبية»؟
7 سبتمبر 2024 14:43

 
برلين (د ب أ)

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أوضح رئيس تحرير مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، أسباب عدم وُجود جمال موسيالا في القائمة المختصرة التي تضم 30 لاعباً المرشحين لنيل الجائزة، بعدما أحدث غيابه عن القائمة مفاجأة في ألمانيا.
وقال فينسنت جارسيا، إن موهبة موسيالا لا يمكن التشكيك بها لمجرد عدم وجوده في القائمة، متذكراً أن في عام 2023 اُخْتِير للحصول على جائزة كوبا، واحداً من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.
وقال لمجموعة «مونشنر ميركور» الإعلامية: «ولكن مثل جود بيلينجهام، تطور وضعه، وربما كانت التوقعات أعلى هذا العام، ونتيجة لذلك، ربما قُيِّم بشكل مختلف».
وسيكون المهاجم الإنجليزي هاري كين هو اللاعب الوحيد من بايرن ميونيخ الذي سيتنافس على الجائزة الرئيسة، بينما تم اختيار ماتيس تيل للمنافسة على جائزة كوبا 2024 واحداً من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.
وتفاجأ مسؤولو بايرن ميونيخ للغاية من عدم وُجود موسيالا في القائمة.
وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: «لا أحمل أي ضغينة لأي لاعب من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولكننا في بايرن تفاجأنا للغاية من غياب موسيالا عن القائمة». وأضاف: «جمال كان أحد اللاعبين الاستثنائيين في يورو 2024، واختير ضمن فريق البطولة، وكان من بين كبار الهدافين».
وأضاف: «وصل بايرن أيضاً إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا بفضل الأداء الرائع لجمال، حقيقة عدم وجوده حتى في قائمة أفضل 30 لاعباً عن الموسم الماضي غير مفهومة تماماً بالنسبة لنا».
وكشفت مجلة «فرانس فوتبول» عن القائمة المختصرة مساء الأربعاء الماضي، وسيُعْلَن عن الفائزين بجوائزها في حفل سيقام في باريس يوم 28 أكتوبر المقبل.

فرنسا
فرانس فوتبول
الكرة الذهبية
بايرن ميونيخ
جمال موسيالا
ألمانيا
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