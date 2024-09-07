المغرب والجزائر ومصر وتونس تطارد «السادسة»

جوهانسبرج (أ ف ب)



تأمل المنتخبات العربية المرشحة قطع شوط إضافي نحو نهائيات كأس الأمم الأفريقية الـ 35 التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، عندما تنتقل إلى خارج قواعدها في الجولة الثانية من التصفيات القارية.

ويقصّ المنتخب التونسي شريط الجولة الثانية، عندما يحل ضيفاً الأحد على نظيره الجامبي الذي يعتمد ملعب العبدي في مدينة الجديدة المغربية أرضاً لمبارياته البيتية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان فريق «نسور قرطاج» بقيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي قد عانى الأمرين، قبل التغلُّب على ضيفه منتخب مدغشقر بهدف متأخر عبر فرجاني ساسي.

وتأثر أداء تونس لغياب لاعب ارتكاز آينتراخت فرانكفورت الألماني إلياس السخيري، لكنه سيستعيد القائد يوسف المساكني ليشكل دعماً هجومياً للتشكيلة، إضافة إلى لاعب وسط لوجانو السويسري محمد الحاج محمود.

ويلتقي منتخب مدغشقر مع ضيفه جزر القمر الاثنين.

ويبقى منتخب المغرب في مدينة أغادير، حيث سيحل ضيفاً على مضيفه ليسوتو على ملعب «أدرار»، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأثبت فريق «أسود الأطلس» علو كعبه، بعدما اكتسح ضيفه الجابوني 4-1 في انطلاق مشواره في التصفيات.

وسيكون المنتخب المصري أمام رحلة شاقة إلى فرانسيس تاون لمواجهة مضيفه البوتسواني، الثلاثاء، ضمن المجموعة الثالثة.

ويأمل «الفراعنة» الوصول إلى النقطة السادسة بعد التغلُّب في المباراة الأولى على منتخب الرأس الأخضر في القاهرة بثلاثية نظيفة.

وقدم فريق المدرب حسام حسن أداءً قوياً ومتناسقاً، ولاسيما في الشوط الأول، وقد يغيب عن المباراة مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد بسبب تعرضه لإصابة عضلية.

وتستضيف الرأس الأخضر موريتانيا الثلاثاء في برايا.

وينتقل المنتخب الجزائري إلى العاصمة الليبيرية مونروفيا لمواجهة منتخبها الثلاثاء، ضمن المجموعة الخامسة.

ويأمل المنتخب الجزائري العودة بالنقاط الثلاث مع إدراكه بأن اللقاء سيكون صعباً، لاسيما أنه سيقام على أرض من العشب الاصطناعي.

وحقق فريق «الخضر» فوزاً صعباً على ضيفه الغيني الاستوائي 2-0 في وهران في الجولة الأولى.

ويغيب عن «ثعالب الصحراء» ريان آيت-نوري ومحمد أمين عمورة، بقرار من المدرب الصربي فلاديمير بيتكوفيتش، لمنحهما الوقت الكافي للتعافي من إصابتيهما.

وكانت ليبيريا قد انتزعت تعادلاً مهما 1-1 من مضيفتها توجو التي ستحل ضيفة على غينيا الاستوائية.

وسيكون المنتخب السوداني أيضاً أمام اختبار صعب ضد مضيفه الأنجولي في لواندا الثلاثاء، ضمن المجموعة السادسة، وكان منتخب «صقور الجديان» قد باشر مهمته في التصفيات بفوز مهم على ضيفه النيجر بهدف.

وفي المجموعة عينها يتطلع منتخب غانا إلى التعويض بعد خسارته في افتتاح التصفيات أمام أنجولا بهدف وحيد.