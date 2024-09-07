ديشامب: إيطاليا ألحقت بنا الأذى!



باريس (د ب أ)



أكد ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن فريقه بدأ المباراة أمام المنتخب الإيطالي بشكل جيد، ولكنه فشل في الحفاظ على مستواه.

وكان المنتخب الفرنسي خسر أمام نظيره الإيطالي 1- 3 ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا.

وقال ديشامب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم: «يجب أن نكون واقعيين، لقد بدأنا بشكل جيد للغاية، وقمنا بأشياء جيدة، ولكن لم يكن لدينا القدرة على الحفاظ على هذا المستوى طوال المباراة».

وأضاف: «من حيث الجهد والجهد المضاد، واجهنا منافساً ألحق بنا الأذى، واخترق دفاعاتنا، بسبب أخطائنا، ، ولكن هذا هو المستوى العالي».

وقال:«لدينا الجودة، نحن قادرون على فعل أشياء جيدة للغاية عندما تكون الكرة بحوزتنا، ولكن أمام منتخب إيطالي منظم للغاية، وعند تركنا للمساحات، تمكنوا من إلحاق ضرر كبير بنا».

وأضاف:«أنا دائماً المسؤول عما يحدث، لكنني أحاول أن أخبرهم (اللاعبين) بما أفكر فيه، وما أراه، وما ينقصنا، حتى لو كنت أعرف جيداً أننا كنا بعيدين عن أفضل مستوياتنا الفردية».

وأوضح:«تحول منافسنا الهجومي إلى منافس دفاعي، وهذا جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا، إبقاء منافسنا تحت الضغط طوال المباراة أمر صعب للغاية، لم تكن لدينا الوسائل الكافية لذلك، ولكننا بقينا منفتحين على الهجوم، دون أن يكون لدينا طاقة كافية لبذل الجهد المطلوب عندما كان يتعين علينا الدفاع».