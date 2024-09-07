كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع الأقوى في تركيا

أبوظبي (الاتحاد)



يحتضن مضمار فيلي أفندي، في مدينة إسطنبول بتركيا، الأحد، المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الحادية والثلاثين، وذلك للمرة الأولى من نوعها في تاريخ سباقات الكأس الغالية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربية الأصيلة ورفعة شأنها بدول العالم كافة، وتنمية حضورها في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، والحفاظ على مسيرتها الأصيلة.

وتشهد المحطة التركية الجديدة مشاركة 12 خيلاً تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في تركيا، في سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثالثة والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.



من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «يمثل تنظيم المحطة العاشرة في تركيا، ترجمة لدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه واهتمامه الكبيرين لدعم الملاك والمربين للخيل العربية، في تركيا ودول العالم كافة، كما يعكس مكانة العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين وروابط الصداقة المشتركة، إذ تولي تركيا اهتماماً كبيراً بالخيل العربية، وتنظم سنوياً الكثير من السباقات، وتحظى الخيل العربية بمكانة متميزة في تاريخ تركيا، ما ينسجم ويتناغم مع رسالة وأهداف الكأس الغالية الطامحة لإعلاء شأن الخيل العربية، عبر تشجيع ودعم الملاك والمربين، وتنظيم سباقات لهم تسهم في تحقيق الصناعة المتطورة والتكامل في منظومة الخيول العربية».

وأضاف: «نعرب عن سرورنا بالمحطة الجديدة، وانضمام تركيا لقائمة وأجندة سباقات 2024، وما تشكله من إضافة مهمة لمسيرة سباقات الكأس الغالية، التي تواصل أهدافها ورسالتها في المضامير الأوروبية والدولية، ونشيد بالمشاركة المتميزة في سباق تركيا من أول مشاركة، ما يعكس المكانة المرموقة، وقيمة الكأس الغالية في دول العالم أجمع».