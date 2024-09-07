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الرياضة

قائد أستراليا يحذر من إندونيسيا!

قائد أستراليا يحذر من إندونيسيا!
7 سبتمبر 2024 17:07

 
سيدني (رويترز)

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أكد مات رايان قائد منتخب أستراليا، أن فريقه لا يمكنه الاستهانة بإندونيسيا، عندما يلتقي الفريقان في جاكرتا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، خاصة أنه بحاجة للتعافي من خسارته المفاجئة من البحرين يوم الخميس الماضي.
ومنح هدف عكسي متأخر من هاري سوتار الفوز 1-صفر للبحرين في جولد كوست في المباراة الافتتاحية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، لتترك الهزيمة فريق المدرب جراهام أرنولد متأخراً في بداية مشوار المجموعة الثالثة.
وتتصدر اليابان والبحرين ترتيب المجموعة حالياً بثلاث نقاط لكل منهما، بينما لا تملك أستراليا أي نقطة في سعيها للحصول على المركزين الأول أو الثاني التي تضمن التأهل المباشر للنهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن المجموعة التي تضم ستة منتخبات.
وقال رايان عن منافسيهم بقيادة المدرب شين تاي-يونج «نعرف أنهم يمتلكون جودة يمكن أن تؤذينا إذا لم نقدم أفضل أداء لنا وإذا لم نحرمهم من الفرصة للقيام بذلك من خلال طريقة لعبنا، نحن نركز على أنفسنا، وعلى ما يتعين علينا القيام به، ونحن واثقون كفريق من قدرتنا على التعافي من المباراة الأخرى (الهزيمة من البحرين) واتخاذ خطوة إيجابية نحو التأهل».
ومن المتوقع أن يحظى اللقاء بإقبال جماهيري كبير على ملعب جيلورا بونج كارنو في جاكرتا، حيث يشارك المنتخب الإندونيسي في هذا الدور من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لأول مرة.
وسيشعر المنتخب الإندونيسي بالدعم والتفاؤل عقب تعادله 1-1 مع المنتخب السعودي في جد، وهي النتيجة التي تؤكد التحدي الذي تواجهه أستراليا.
وأضاف رايان «سيكون هناك جماهير غفيرة، لقد أظهروا قدراتهم ليس فقط ضد السعودية مؤخراً، ولكن في الماضي أيضاً وتركيزنا ينصب عليهم، والتوصل إلى خطة لعب تمكنا من تحقيق الفوز لنا ولأستراليا».

تصفيات كأس العالم
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