منتخب مصر يستبعد مصطفي محمد ومرموش



القاهرة (د ب أ)



أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن إصابة اللاعب في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب تعرض للإصابة في المباراة التي فاز بها المنتخب المصري على كاب فيردي «الرأس الأخضر» 3 - صفر، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وقال طبيب الفريق محمد أبو العلا، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأشعة أثبتت أيضاً تعرض عمر مرموش لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، بعد مشاركته في المباراة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مغادرة الثنائي معسكر منتخب مصر لصعوبة لحاقهما بمباراة بتسوانا. وأضاف أن إصابة الثنائي رامي ربيعة ومحمد حمدي عبارة عن إجهاد عضلي، وأنهما سيكونان في كامل جاهزيتهما لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل.