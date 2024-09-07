«الأبيض» يكثف الإعداد للقاء إيران بـ «معنويات مرتفعة»

معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته، على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في أبوظبي، وسط ارتفاع معنويات اللاعبين جميعهم، بعدما نجح «الأبيض» في ترك بصمته، والإعلان بقوة عن حضوره القوي والمتميز، في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، بالفوز العريض على حساب شقيقه القطري بثلاثية مقابل هدف، في «ضربة بداية» المرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الأولى يوم الخميس الماضي بالدوحة.

ورفع الجهاز الفني بقيادة باولو بينتو شعار، «لا وقت للراحة»، حيث استأنف التدريبات بمجرد الوصول إلى أبوظبي صباح اليوم التالي للمباراة الأولى.

وقسم الجهاز الفني برنامج تحضير «الأبيض» إلى 3 مراحل، الأولى تتعلق بالتدريبات في «صالة الجيم» لبعض اللاعبين، وأخرى بدنية لعناصر أخرى، لا سيما الذين لم يشاركوا في كامل وقت المباراة الأولى، بينما تتعلق الفترة الثانية بالمحاضرات النظرية، وشرح إيجابيات وسلبيات الأداء الذي قدمه المنتخب أمام قطر، بالإضافة إلى شرح أبرز نقاط القوة والضعف في أداء المنتخب الإيراني، الذي يلتقيه «الأبيض» في مدينة العين يوم الثلاثاء المقبل.

وتختص المرحلة الثالثة بالتدريبات التكتيكية في الفترة المساء، التي تركز على أداء فقرات بدنية وتكتيكية وفنية، بجانب «تقسيمة» بين اللاعبين لشرح التحركات المطلوبة، والتعود على نقل الكرات سريعاً، لا سيما في الهجوم المباغت، والذي نجح اللاعبون في تنفيذه أمام قطر في المباراة الأولى.

ويؤدي منتخبنا تدريبه الأساسي اليوم على ملعب جامعة نيويورك، بمشاركة اللاعبين جميعهم، ويتوقع أن يشهد استقرار الجهاز الفني على التشكيلة الأمثل، التي تواجه إيران، حيث لن تشهد «التوليفة» تغييرات واسعة، باستثناء مركز أو مركزين على أقصى تقدير.

ويدخل «الأبيض» تلك المواجهة المرتقبة، بدوافع كبيرة في مواصلة الأداء القوة والنتائج الإيجابية، حيث يرفع منتخبنا شعار الفوز أمام إيران، وذلك للابتعاد مبكراً بصدارة ترتيب المجموعة الأولى، التي يتربع منتخبنا على قمتها بفارق الأهداف عن إيران وأوزبكستان، بعدما حققت المنتخبات الثلاثة، الفوز في الجولة الأولى.

ويستغل الجهازان الفني والإداري أفضلية «الأبيض» في الترتيب، بهدف رفع حماس اللاعبين جميعهم، عبر محاضرات واجتماعات فردية وجماعية، لمطالبة الجميع بالمزيد من التركيز، خصوصاً أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام إيران، وتعزيز نقاط منتخبنا في المنافسة على بطاقة مؤهلة، يحتاجان إلى تضحيات وروح قتالية عالية وتمسكاً بحلم الصعود إلى نهائيات «المونديال».

ويستغل بينتو المحاضرات النظرية بالفيديو، للتشديد على شرح آلية اللعب، وطريقة التحرك داخل الملعب عند افتقاد الكرة أو امتلاكها، والأسلوب المتوقع أن يطبقه الضيف الإيراني.

وطالب بينتو من اللاعبين جميعهم، بضرورة الالتزام بالانضباط التكتيكي، وعدم ترك المساحات أمام لاعبي الوسط بمنتخب إيران، لا سيما الهجوم الإيراني القوي الذي يتطلب يقظة الدفاع، كما أن المدرب حرص على شرح نقاط القوة والضعف في أداء المنافس، طبقاً لما قدمه في المباراة السابقة أمام قيرغيزستان.