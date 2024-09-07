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الرياضة

الريان يتعاقد مع أشرف بن شرقي

الريان يتعاقد مع أشرف بن شرقي
7 سبتمبر 2024 18:33


الدوحة (د ب أ)

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أعلن نادي الريان القطري تعاقده مجدداً مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي.
وكتب النادي القطري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً): «بن شرقي رياني»، موضحاً أن اللاعب المغربي وقع على عقد لمدة موسم واحد ينتهي في «صيف 2025».
وسيرتدي أشرف بن شرقي القميص رقم 77 مع الريان القطري في الموسم الجديد.
وكان بن شرقي «29 عاماً» رحل عن صفوف الريان، بنهاية تعاقده بنهاية الموسم الماضي 2023-2024، ليعود وينضم مجدداً لصفوف الفريق بصفقة انتقال حر. وكان الريان القطري تعاقد مع أشرف بن شرقي في صيف العام الماضي 2023 بصفقة انتقالاً حراً قادماً من نادي الجزيرة الإماراتي.
وسجل أشرف بن شرقي 14 هدفاً، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في 28 مباراة مع الريان القطري في جميع المسابقات بالموسم الماضي.

المغرب
قطر
الريان
الجزيرة
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