فولر يرشح مولر لمنصب المدير الرياضي



برلين (د ب أ)



يرى رودي فولر مدير منتخب ألمانيا لكرة القدم، أن توماس مولر يتمتع بمواصفات تؤهله لمنصب المدير الرياضي بعد الاعتزال.

وقال فولر لصحيفة بيلد الألمانية «أتخيل توماس مولر مسؤولاً في أي مكان، سواء في اتحاد أو نادٍ، فهو يتمتع بالذكاء والمودة التي تؤهله لأداء هذه المهمة».

واعتزل مولر دولياً لينهي مسيرته مع منتخب ألمانيا، بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا 2024 التي استضافتها بلاده، بينما يرتبط اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً بتعاقد مع ناديه بايرن ميونيخ ينتهي في يونيو 2025. وقال فولر «أحاول بشكل مستمر إقناع اللاعبين السابقين بالعمل مديراً رياضياً أو مدرباً، لكن هذه المناصب تتطلب الكثير من القوة، لذا يبقى قراراً شخصياً في نهاية المطاف».

وبسؤاله عن الخطوة الأفضل للاعبي كرة القدم بعد اعتزالهم هل البحث عن عمل جديد بشكل سريع أم أخذ قسط من الراحة، أجاب فولر «القرار يختلف من شخص لآخر، أتفهم بالطبع الرغبة في الحصول على راحة، ولكن أحياناً يجب عليك اغتنام الفرصة، لأن العروض لن تكون متوافرة طوال الوقت».

ولم يمنح رودي فولر الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 1990 نفسه فرصة للراحة بل عمل مديراً رياضياً بنادي باير ليفركوزن الألماني بعد اعتزاله كرة القدم في عام 1996.