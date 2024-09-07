مريم الزيودي وخميس يحصدان المركز الرابع في «بارالمبية باريس»



باريس (الاتحاد)



لم يحالف التوفيق لاعبي ولاعبات بعثة الإمارات، في اليوم الأخير من مشاركاتهم، في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» التي تختتم فعالياتها الأحد، بإقامة الحفل الختامي، في «استاد دي فرانس»، بعد 12 يوماً من المنافسات، في حين تصل البعثة إلى العاصمة أبوظبي مساء الاثنين.

في ألعاب القوى، احتلت مريم الزيودي المركز الرابع في نهائي دفع الجلة فئة «F40» للسيدات، التي أقيمت على «استاد دي فرانس»، بعدما حققت رقماً جديداً لها قدره 8.62 متر، بفارق 4 سنتيمتر، أقل من صاحبة المركز الثالث التونسية رجاء الجبالي التي حققت 8.66 متر، ونالت الميدالية البرونزية.

وفازت بالميدالية الذهبية والمركز الأول الهولندية لارا بارس، التي سجلت رقماً بارالمبياً جديداً قدره 9.10 متر، فيما نالت الفضية البولندية ريناتا سيلفينسكا، التي حققت 9.00 أمتار.



وتكرر الموقف نفسه في رفع الأثقال، التي شارك فيها بطلنا «المخضرم» محمد خميس، في نهائي وزن 88 كجم فئة «PO»، وحل رابعاً أيضاً، بعدما نجح في رفع 210 كجم، بفارق 4 كجم، عن الأوكراني يوري بابانيتس الذي اقتنص المركز الثالث، بعدما رفع 214 كجم.

وفاز بالمركز الأول الصيني بانبان يان، بعدما رفع وزن 242 كجم، محققاً رقماً بارالمبياً جديداً، وحصد الميدالية الذهبية، في حين نال المصري محمد صبحي المركز الثاني، بعدما رفع وزن 224 كجم، ليحصد الميدالية الفضية.

وكانت مريم الظنحاني لاعبة الجودو قد خسرت في دور الـ16 لوزن 70 كجم، فئة «J1» أمام الأذربيجانية خطيره إيزميافا 1-10 في المباراة التي أقيمت على صالة «شامب دي مار أرينا».

وتختتم الأحد منافسات النسخة السابعة عشرة لدورة الألعاب البارالمبية، بإقامة بعض السباقات في الفترة الصباحية، على أن يقام حفل ختام الدورة مساءً، على «استاد دي فرانس»، حيث من المقرر أن يحمل محمد خميس لاعب منتخبنا لرفع الأثقال علم الإمارات في طابور الختام.

وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة أن حفل الختام يتضمن استعراضاً للرياضيين الذين شاركوا في هذه النسخة، والبالغ عددهم أكثر من 4400 رياضي ورياضية، بالإضافة إلى سباق التتابع الشهير بين باريس ولوس أنجلوس مستضيفة النسخة الثامنة عشرة من الألعاب البارالمبية 2028.

ويعقب ذلك إقامة حفل موسيقي إلكتروني، يشارك فيه 20 فناناً من راود هذا الفن في فرنسا.