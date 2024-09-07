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الرياضة

النصر يتخطى العروبة في «الدقيقة 98»

النصر يتخطى العروبة في «الدقيقة 98»
7 سبتمبر 2024 20:09

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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حول النصر تأخره أمام ضيفه العروبة بهدف حامد الجابري، في الدقيقة 53، إلى فوز صعب 2-1، بفضل «ثنائية» علي مبخوت في الدقيقة 64، والمدافع جلوبير ليما في الدقيقة 98، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، في إياب الدور الأول، من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب على ملعب العروبة، وينتظر «العميد» في «ربع النهائي» المتأهل من مواجهة عجمان وشباب الأهلي.
وغابت الأهداف خلال الشوط الأول للمباراة، قبل أن ترتفع الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد إلغاء هدف لـ «العميد» في الدقيقة 48، بداعي التسلل على المهاجم علي مبخوت، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قبل أن ينجح العروبة في افتتاح التسجيل، بهدف «البديل» حامد الجابري في «الدقيقة 53»، من توغل ناجح داخل منطقة «أصحاب الأرض».
وعاد النصر إلى المباراة سريعاً، بعدما نجح علي مبخوت في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64، مترجماً تمريرة موسى ندياي من الجهة اليمنى، عالجها بصورة مباشرة في مرمى الحارس عبدالله يوسف الذي شارك بديلاً للحارس الأساسي جمال عبدالله «المستبدل» في الدقيقة 63. 
ونجح المدافع جلوبير ليما في تسجيل هدف الفوز الحاسم، من رأسية متقنة، في الدقيقة 97، مستفيداً من ركنية نفذها «البديل» عبدالله توري، وحولها ليما بنجاح داخل المرمى.

مصرف أبوظبي الإسلامي
النصر
العروبة
شباب الأهلي
عجمان
علي مبخوت
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