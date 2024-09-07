بيراميدز يتعاقد مع عبدالرحمن مجدي



القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده مع عبدالرحمن مجدي جناح الإسماعيلي، ليكون الصفقة الثانية للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر بيراميدز عبر مركزه الإعلامي أنه «في إطار خطة النادي لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر، استعداداً للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محلياً وقارياً، وستكون البداية خلال سبتمبر الجاري في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تم التعاقد بشكل رسمي مع صانع الألعاب عبدالرحمن مجدي، قادماً من صفوف النادي الإسماعيلي، لدعم خط الوسط والهجوم بلاعب شاب متميز يملك المهارة والخبرة».

وأضاف «عبدالرحمن مجدي من مواليد 12 سبتمبر 1996، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وبدأ مشواره في صفوف الترسانة بقطاع الناشئين والشباب، قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى الإسماعيلي، ويستمر معه حتى الانتقال إلى بيراميدز».

وأشار البيان «خلال مشواره مع كرة القدم، لعب عبدالرحمن مجدي 161 مباراة محلية وقارية، سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 12 هدفاً أخرى».

وختم البيان «عبدالرحمن مجدي لاعب دولي منذ 23 مارس 2019، ولعب مباراتين دوليتين بقميص منتخب مصر، وكان عنصراً أساسياً في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاماً بمصر عام 2019، والتأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020».