رايس يرفض الاحتفال احتراماً لمنتخبه السابق!

مراد المصري (أبوظبي)



جرت العادة أن يرفض اللاعبون الاحتفال، بعد تسجيل الأهداف في شباك نادٍ سبق لهم اللعب في صفوفه، إلا أن ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزي، نقل الأمر إلى المنتخبات، بعدما سجل هدفاً في شباك جمهورية إيرلندا، ضمن مباراة المنتخبين في دوري أمم أوروبا، ورفض الاحتفال احتراماً لكونه سبق له اللعب في منتخب إيرلندا، قبل الحصول على موافقة من «الفيفا» لإكمال مسيرته الدولية مع إنجلترا.

وتعتبر هذه ظاهرة غير مسبوقة على صعيد المنتخبات، إلا أن العديد من اللاعبين في الوقت الحالي بات لديهم الخيار لتمثيل أكثر من منتخب بحسب أصولهم، أو أماكن إقامتهم.