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الرياضة

ناجلسمان: بكيت على «الأربعة الكبار»!

ناجلسمان: بكيت على «الأربعة الكبار»!
7 سبتمبر 2024 21:22

 
دوسلدورف (د ب أ)

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حذر يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا من المبالغة في الشكاوى، بشأن تأثير غياب اللاعبين الأربعة الكبار، عند انطلاق مشوار الفريق في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت.
وقال ناجلسمان قبل مواجهة المجر في دوسلدورف «بالطبع سنفتقد أربعة لاعبين عظماء ومهمين للغاية، لكن يجب أن نتطلع أيضاً للمستقبل، ولا نقضي الوقت في الحديث عن الغيابات».
وفقد ناجلسمان كلاً من إلكاي جوندوجان قائد الفريق، إضافة إلى آخر ثلاثة لاعبين متبقيين من قائمة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014، حيث أعلن جوندوجان رفقة توني كروس وتوماس مولر ومانويل نوير اعتزال اللعب الدولي، بعد إقامة بطولة أمم أوروبا في ألمانيا هذا الصيف.
أما كروس «34 عاماً فقد اعتزل كرة القدم بشكل نهائي، بعدما قضى آخر عشرة مواسم في مسيرته بنادي ريال مدريد الإسباني.
وقال ناجلسمان «التغيير يبقى دائماً فرصة رائعة للاعبين آخرين كانوا يلعبون بمعدل أقل، لذا أتطلع للأمام».
ومن المقرر أن تشهد مواجهة المجر تغييرات واضحة في قوام المنتخب الألماني، حيث سيكون مارك أندريه تير شتيجن الحارس الأساسي الجديد، وسيرتدي جوشوا كيميتش شارة القيادة، بينما سيحل الثنائي نيكلاس فولكروج وباسكال جروس مكان جوندوجان ومولر، ليكملا المثلث الهجومي مع كاي هافيرتز.
وإجمالاً خاض الرباعي المخضرم 451 مباراة دولية، وهو ما يزيد على مجموع مباريات لاعبي الفريق الحالي لمنتخب ألمانيا.
وأكد ناجلسمان «بالطبع بكيت أيضاً، عندما قال الأربعة، إنهم سيرحلون، ولكن هذا وارد في كرة القدم، ولكن سنواصل المشوار، وأثق أننا سنقدم أداءً جيداً في مباراة المجر».
ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول حيث يتنافس مع منتخبات المجر وهولندا والبوسنة والهرسك.
وسيتأهل المنتخب الألماني لدور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية في مارس 2025 حال نجاحه في احتلال المركز الأول أو الثاني بالمجموعة.

دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا
جوليان ناجلسمان
توني كروس
توماس مولر
مانويل نوير
إلكاي جوندوجان
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