«فرسان الإمارات» يحصدون «وصافة» بطولة العالم للقدرة



علي الظاهري (مونبازير)



حصد «فرسان الإمارات» وصافة بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في ميادين مونبازير جنوب غرب فرنسا، بمشاركة 118 فارساً وفارسة، يمثلون 39 دولة.

وشهد فعاليات البطولة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وعدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية.

واحتفظ الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني بلقب المونديال، بعد إحرازه المركز الأول، على صهوة الجواد «أفيريست لا ماجوري» مسجلاً زمناً 8:32:00 ساعة، لينال ذهبية منافسات الفردي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصد لقب النسخة الماضية في قرية بوذيب بالإمارات 2023.

وأحرز الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، من فريق الإمارات، فضية فئة الفردي على صهوة «كاسلبار كدبارا»، بعد إنهاء السباق بزمن 8:32:51 ساعة.

وحققت الفارسة الفرنسية ميلودي الميدالية البرونزية، على صهوة «دي جاليما» مسجلة زمناً 8:46:47 ساعة، تليها في المركز الرابع مواطنتها فيرجينا، على صهوة «تشام دي لا بالايد» مسجلة زمناً 8:47:08 ساعة.

واحتل وصيف النسخة الماضية، وبطل النسخة 2021 في إيطاليا، من فريق الإمارات الفارس سالم حمد ملهوف المركز الخامس، على صهوة «هدير» مسجلاً زمناً 8:47:11 ساعة.

وضم منتخبنا في المونديال 5 فرسان، وهم: سالم حمد ملهوف، سعيد أحمد جابر الحربي، سعيد أحمد راشد الشامسي، سيف أحمد المزروعي، وزايد محمد عتيق المهيري.

ولم تخلُ البطولة من التحديات، بسبب ظروف الأجواء المناخية الصعبة التي صاحبت انطلاقة السباق، بسبب هطول الأمطار بغزارة، خاصة في ظل رسم مسارات صعبة لخط السير من الدولة المستضيفة فرنسا، حيث تميز خط سير السباق بوجود العديد من المنحنيات، إضافة إلى المنحدرات والمرتفعات المفاجئة، مما أدى إلى زيادة الوحل والطين في بعض محطات السباق، وشكل صعوبة أمام الفرسان.

وطارد «فرسان الإمارات» الصدارة، من المرحلة الأولى للسباق، بعد أن تزعم المرحلة الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة «مبهر»، وضمت قائمة الثلاثة الأوائل للمرحلة وصيف النسخة الماضية للمونديال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الفريق الملكي البحريني الذي احتل المركز الثالث في المرحلة الأولى، بينما جاء فارسنا سعيد الحربي في المركز السابع على صهوة «كاسلبار كادبرا»، يليه زايد المهيري في المركز الثامن على صهوة «الشميمي»، وسالم ملهوف في المركز التاسع على صهوة «هدير»، وسيف المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» في المركز الثاني عشر.

ولم يتغير المشهد كثيراً في المرحلة الثانية بعد أن شهدت لعبة الكراسي الموسيقية في المراكز بتصدر فارسنا سعيد الحربي للمرحلة، يليه سعيد الشامسي، وقفز سيف المزروعي إلى المركز السابع، واحتل زايد المهيري المركز العاشر، وحل سالم ملهوف في المركز الثاني عشر.

وحافظ «فرسان الإمارات» على موقعهم ضمن المراكز العشرة الأولى في المراحل الثالثة والرابعة والخامسة، قبل أن ينطلق «الثلاثي» سعيد الحربي وسيف المزروعي وسالم ملهوف، إلى المرحلة السادسة والأخيرة التي بلغت مسافتها 27 كلم.

وتقام صباح الأحد في ميادين مونبازير التي احتضنت فعاليات البطولة، مراسم تتويج الفرسان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى المنتخبات الفائزة في منافسات الفرق.

وتجاوزت حالات الانسحاب في البطولة نحو 50 حالة، بسبب عدم اجتياز الفحص الطبي الذي يعقب انتهاء كل مرحلة، بسبب إصابة الخيل بالإجهاد أو العرج، أو تجاوز عدد نبضات القلب، أو بناء على رغبة الفارس في عدم استكمال السباق.