الشارقة يضرب موعداً مع الوحدة



علي معالي (الشارقة)



تأهل الشارقة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد أن كرر تفوقه على خورفكان 2-1 في إياب الدور الأول، بعدما حسم لقاء الذهاب لمصلحته بهدف، وسجل هدفي «الملك» كايو لوكاس في الدقيقتين 26 و52، ولخورفكان لورينسي من ضربة جزاء في الدقيقة 57، ويلتقي الشارقة مع الوحدة في دور الثمانية.

وتألق أحمد حمدان حارس خورفكان في المباراة، رغم خسارة فريقه، بالتصدي لعدد من الكرات الخطيرة على مدار الشوطين، ودفع كوزمين مدرب الشارقة باللاعب الكرواتي الجديد داركو نياسميتش في الدقيقة 63 بدلاً من ماجد حسن.

تقارب مستوى الفريقين في الشوط الأول، وبلغت نسبة سيطرة الشارقة 51%، مقابل 49% لخورفكان، وتقدم الشارقة في النتيجة بهدف جاء في الدقيقة 26، بعد هجمة منظمة، انتهت بتمريرة رائعة من كايو إلى لوان بيريرا، ومنه إلى فراس بالعربي الذي هيأها لكايو الذي أحرز هدفه الأول في البطولة.

وفي الشوط الثاني، ينجح كايو في استغلال تمريرة لوان بيريرا، بإضافة الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 52، وقلص البرازيلي لورينسي الفارق من ضربة جزاء في الدقيقة 57.