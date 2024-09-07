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الرياضة

«سباق سداسي» إلى ربع نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»

«سباق سداسي» إلى ربع نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»
8 سبتمبر 2024 01:30

معتصم عبدالله (أبوظبي) 

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يُسدل الستار على جولة إياب الدور الأول، لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بإقامة ثلاث مباريات مساء اليوم، حيث يستقبل دبا الحصن ضيفه بني ياس على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ويلتقي البطائح مع الجزيرة على استاد خالد بن محمد في الشارقة، فيما يواجه عجمان على ملعبه «استاد راشد بن سعيد» نظيره شباب الأهلي في مباراة متجددة.
وشهدت جولة ذهاب الدور الأول، فوز بني ياس على ضيفه دبا الحصن 4-2، فيما تغلب الجزيرة على البطائح 3-2، وتفوق شباب الأهلي على ملعبه أمام عجمان 2-0.
ويبحث دبا الحصن الذي يخوض موسمه الأول في مسابقات المحترفين، عن فوزه الأول في المواجهة أمام «السماوي»، بعد التعثر في ثلاث مباريات على التوالي أمام بني ياس 2-4 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والشارقة 1-4، والوصل 0-1، في الجولتين الأولى والثانية في الدوري.
 وعلى استاد خالد بن محمد في «الإمارة الباسمة»، تُغري «الريمونتادا»، في آخر مباراة تنافسية بالدوري أمام العين 3-3 في الدوري، نجوم البطائح من أجل اللعب بشراسة، وتعويض خسارة الذهاب 1-3، في مواجهة ضيفه الجزيرة، بقيادة نجمه الجديد لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق نبيل فقير الذي يتأهب لظهوره الأول مع «فخر أبوظبي»، بعد انتقاله إلى صفوف الأخير، قادماً من ريال بيتيس الإسباني.
وفي مباراة ثالثة، يستقبل عجمان ضيفه شباب الأهلي، في المواجهة الثالثة بين الفريقين في انطلاق الموسم الحالي 2024- 2025، بعد فوز «الفرسان» 2-0 في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، و2-1 في الجولة الثانية للدوري على ملعب «البرتقالي»، وخلت المواجهات الـ 11 الماضية بين الفريقين في البطولة من نتيجة التعادل، بفوز شباب الأهلي في 8 لقاءات مقابل 3 مرات لعجمان. 

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